УЧИТЕЛЯ ИГРАЮТ И ПОЮТ

Детская музыкальная школа №2 известна не только в Сочи, но и далеко за его пределами: ее ученики ежегодно показывают высокий уровень исполнения, а выпускники учатся и гастролируют по всему миру. На прошлой неделе в школе состоялся традиционный, но в то же время необычный концерт – на сцену вышли учителя.

Блестяще подобранная Татьяной Жовнер программа создала неповторимую атмосферу творческого вечера: звучали произведения С.Рахманинова, И.Дунаевского, А.Вивальди, Л.В.Бетховена, а также русские, украинские и испанские народные песни. Вела концерт одна из старейших педагогов школы Нина Громова.

При полном зале вдохновенно выступали: Нино Раскатова (вокал), Светлана Егорова (вокал), Арина Подгурская (гитара), Ирина Бородина (домра), Михаил Крыжановский (баян), Валерия Белевцова (фортепиано), Владимир Колтунов (вокал), Лариса Миляева (вокал), Николай Данилов (фортепиано), Инна Колисниченко (вокал), Наталья Закарьян (фортепиано), Александра Осипова (фортепиано), Анна Мягкая (домра), Анастасия Гурова (фортепиано).

Заключительным стал номер фортепианного ансамбля "Рояль-квартет" в составе Татьяны Агафоновой, Ларисы Саренковой, Александра Осипова и Ольги Букевич. Виртуозно исполненные зажигательные "Три испанских танца" М.Мошковского не оставили равнодушным ни одного зрителя – квартет завершил свое выступление под бурные овации зала.

Соб. инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]