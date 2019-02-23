ЗАЩИТНИКИ КАВКАЗСКИХ ГОР

23 февраля – День защитника Отечества. В одном ряду с участниками боевых событий и всех, кто охраняет покой и безопасность Родины, можно назвать и целую плеяду сотрудников Кавказского заповедника, которые, оберегая бережно природу родного края, защищают красоту и богатство Родины… Николай Елизарович Лаврентьев – один из них.

Удивительно тонкий ценитель природы, прекрасно образованный выпускник Ленинградского лесного института прибыл на работу в Кавказский заповедник в предвоенном 1938 году. Был лесничим, затем заместителем директора по научной части; в тяжелые военные годы стал директором заповедника.

Шел 1943 год… Непростое было время. Только-только отступили фашисты, а в горах Кавказа еще скрывалось немало банд их пособников. Положение было настолько серьезным, что из наблюдателей и сотрудников охраны была организована истребительная группа по борьбе с бандитизмом, которую возглавил кадровый военный, начальник охраны заповедника Г.К.Архангельский.

А Николай Елизарович с первых же дней освобождения заповедных лесов начал объезжать на любимом жеребце Варяге вверенную территорию. Казалось, этой земле невозможно вернуть былую красу. Вокруг были воронки от бомб, окопы, сожженные кордоны. Времени на раздумья и сожаления не было. Вместе с коллегами директор составил четкий план восстановительных работ. Все, кому посчастливилось работать с Лаврентьевым, вспоминали об удивительном сочетании в его характере скрупулезности исследователя и организаторских способностей руководителя. Изрядно потрепанный и поредевший за годы военного лихолетья коллектив заповедника верил в него и был готов выполнять любые задачи.

Но никакие хозяйственные заботы не могли остановить научные изыскания этого неугомонного энтузиаста. Не хватало сотрудников, и Лаврентьев сам вел гидрологические наблюдения на реке Белой, изучал метеорологические факторы, инспектировал территории, проводя по нескольку дней верхом в дороге и ночуя в одиночестве у костра в лесу.

В 1946 году он возглавляет научный отдел заповедника и продолжает свои эксперименты по интродукции растений – перенос на кавказскую землю деревьев и кустарников из других регионов. Еще до войны Николай Елизарович предложил завезти в заповедник саженцы грецкого ореха морозостойких пород из Молдавии. Лично контролировал, как развиваются деревья, где для них более пригодны условия. Начало было положено, а в послевоенные годы посадки грецкого ореха появились на многих участках заповедника.

Удался и другой его эксперимент, работу над которым Лаврентьев начал тоже еще до войны, в 1938 году. Тогда под его руководством в Гузерипле был заложен уникальный яблоневый сад, в котором росли яблони двадцати сортов! К 1952 году чудесный яблоневый сад стал активно плодоносить, и ученые заповедника смогли дать четкие рекомендации высокогорным колхозам, какие сорта яблонь будут давать богатые урожаи на их земле.

В 1953 году благодаря неуемной энергии Николая Елизаровича там же, в Гузерипле, были заложены два питомника женьшеня. Как волновался он за судьбу этих дальневосточных переселенцев, как переживал, что долгое время нет положительных результатов, как мечтал о будущих плантациях женьшеня на кавказской земле! Лаврентьев умер так и не дождавшись своей победы в этом научном эксперименте.

Словно в память об ученом после его смерти появилась первые ростки этого капризного краснокнижника. Остались и потрясающие в своем весеннем бело-розовом цветении яблоневые сады. Остались спасенные леса и чистые реки, горные вершины и субальпийские луга, защите которых Николай Лаврентьев посвятил жизнь.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]