НЕ БОЯСЬ КОНКУРЕНЦИИ

В Сочи завершил работу IV Региональный туристический форум За три года "Региональный туристический форум" стал одной из главных площадок для деловых встреч представителей туристской отрасли. В 2018 году он привлек около 30% всех активно работающих российских туристических компаний. Эта статистика наглядно демонстрирует необходимость расширения географии столь значимого для туриндустрии мероприятия. Поэтому в 2019 году Региональный туристический форум проводится в восьми крупнейших российских городах: Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, Самаре, Казани, Санкт-Петербурге, Сочи и Москве

В каждом из городов проведения в течение двух дней представителей российской туристической отрасли ждали встречи и презентации российских курортов, национальных офисов по туризму различных стран, авиакомпаний, отечественных и зарубежных отельеров. По традиции особое внимание на форуме было уделено развитию внутреннего туризма. За время проведения форума его посетили более 6 000 активных представителей туриндустрии из числа директоров и ведущих менеджеров туристических агентств.

В Сочи форум принимал отель "Жемчужина". С презентациями возможностей круглогодичного оздоровительного отдыха и экскурсионными возможностями выступили представители Республики Крым, Сочи, Санкт-Петербурга и Израиля. Свои стенды в выставочном зале отеля представили более 50 экспонентов.

Выступая на форуме заместитель главы города Сергей Юрченко подчеркнул, что благодаря этому событию в Сочи удается привлекать с каждым годом все больше туристов.

– В 2018 году город принял 6,5 млн отдыхающих, а загрузка в целом по году составила 78%. Это очень хороший показатель, но нам еще есть к чему стремиться, – рассказал вице-мэр. – Этот форум важен, так как позволяет презентовать Сочи в разных отдаленных уголках нашей страны. У нас есть возможность не только рассказывать о себе, но и соблюдать конкуренцию, так как на всех презентациях присутствуют иностранные турагенты, представляющие свои турпродукты.

Наш город развивает курортную инфраструктуру, сочинские отели и санатории наращивают медицинскую базу, что делает их конкурентоспособными в межсезонье. Круглогодичной загрузке курорта помогает и плотный событийный график: в календаре на 2019 год в Сочи запланировано провести более двухсот событий международного, российского и регионального уровня, которые могут быть интересны туристам. В частности, Сергей Юрченко напомнил турагентам, что в начале марта наш город принимает финальный этап Кубка мира по санному спорту, и за соревнованиями на трассе "Санки" все желающие смогут следить совершенно бесплатно.

Современный Сочи отвечает самым высоким международным требованиям, но вместе с тем обладает высоким потенциалом. Кроме того, городские власти продолжат практику презентаций курортных возможностей Сочи в регионах. Уже в марте делегация Сочи во главе с мэром города Анатолием Пахомовым с презентацией курортных возможностей посетит Воронеж, Сургут, Нижневартовск. Как подчеркнул вице-мэр Сергей Юрченко, эта мера позволит разбудить потенциального туриста. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]