УЧАСТНИК ОПЕРАЦИИ

Александр Соловьев операционным медбратом работает пятый год. В профессию пришел в зрелом возрасте, в 35 лет. Его путь в медицину был извилистым и временами непростым В современном мире деление на мужские и женские профессии стало настолько условным, что грани, определяющие маскулинность и фемининность в профессиях, стерлись. Тем не менее иногда еще приходится удивляться. Например, когда у операционного стола, кроме хирургов, стоит не медсестра, а медбрат.

Родившись в небольшом селе Анновка в Амурской области, Александр Соловьев после школы выучился на повара-кондитера и четыре года проработал поваром на золотодобывающей драге. Позже уехал в Благовещенск, где устроился в пекарню, затем работал на сельскохозяйственных полях, дорожным рабочим в спецавтохозяйстве и даже на заводе железобетонных изделий.

– Мне знакомо, как следить за уборкой мусора. В Благовещенске зима не такая, как в Сочи, а настоящая, северная, и вот мы с ломиками, лопатами чистили улицы, остановки от снега и льда,– рассказывает Александр. – Поэтому никогда не брошу мимо урны даже небольшой фантик.

2008-й год для многих выдался непростым – дал о себе знать кризис. Для Александра этот год, помимо сложности, стал еще и определяющим дальнейшую судьбу: решив найти подработку, он устроился санитаром в кардиологическое отделение областной клинической больницы.

Работать посчастливилось в дружном коллективе, и именно медсестры подстегнули 30-летнего санитара сдать экзамены в Амурский медицинский колледж и выучиться на медбрата. Так и вышло: днем работал, вечером учился. Позже перешел работать санитаром в операционный блок детской областной больницы, и именно тогда пришла мысль стать не просто медбратом, а операционным. Для этого потребовалось дополнительно пройти обучение и получить сертификат "Операционное дело".

Однако вакансий в Благовещенске на тот момент не было, и студент Александр Соловьев принялся искать работу в других городах.

– Однажды зашел в интернете на сайт объявлений и увидел вакансию операционной медсестры в сочинской городской больнице №4, которую модернизировали к Олимпиаде, – продолжает Александр. – Созвонился, поговорил с заведующим оперблоком, объяснил, что только заканчиваю обучение, на что услышал в ответ: приезжайте!

Так и вышло, в конце ноября 2014 года из -20°С в Благовещенске прилетел в +20°С в Сочи. Субтропический климат и природа потрясли! А через два дня медбрат уже вышел на новую работу.

Впрочем, новым для Александра было все – и город, и место работы, и коллектив, и сама деятельность: до этого момента операционным медбратом он не работал, потому очень хорошо помнит первые операции и волнение перед ними:

– Первые хирурги, с которыми мне довелось работать, были травматологами, – вспоминает опербрат. – Тогда научился быстро заряжать нитку в иглу. До сих пор с ними шутим, что идем на рекорд. Следующая операция тоже была сложная – в отделении сочетанной травмы. Длилась она с 9 утра до 2 часов дня. До сих пор, на мой взгляд, сложнее (но от этого и интереснее) работать в операционной сочетанной травмы на больших операциях, когда у пациента, предположим, множественные переломы, и хирурги последовательно оперируют все травмы. Эти операции могут длиться часами.

В операционном блоке 4-й горбольницы в практику внедрена ротация кадров: каждая из операционных медсестер должна уметь работать с хирургами разного профиля: травматологами, нейрохирургами, оториноларингологами, гинекологами, урологами, сосудистыми хирургами, общими, гнойными хирургами и т.д. Важно это, потому что сотрудники должны одинаково хорошо уметь работать с разным инструментарием, разными расходными материалами и разным оборудованием, которые используются в специализированных операционных. Эти навыки и знания позволяют успешно работать в экстренных операционных, куда поступают пациенты самого разного профили в тяжелом состоянии или, например, в ночное время.

– Подготовка к операции начинается… вчера, – продолжает Александр. – Когда сверстан и утвержден операционный план на следующий день, мы начинаем подготовку инструментария, расходных материалов. Работа проходит в контакте с хирургом, который в случае необходимости заранее сделает акцент на том, что может понадобиться в ходе операции.

Как признается медбрат Соловьев, для него наивысшая похвала – это признание, но не только руководства, но и коллег – тех людей, с которыми он работает на равных. Умение отлично выполнять свою работу закрепило за ним статус сотрудника, который предельно ответственно относится к своим обязанностям:

– В любой момент может поступить экстренный пациент, и тогда в ходе операции понадобится большой перечень инструментария, – поясняет медбрат, – поэтому задача развернуться как на войну. Иногда коллеги именно так надо мной и шутят: Саша как на войну собрался! Но у меня такой подход при подготовке и к плановым, и к экстренным операциям. Особенно это оправдывает себя, когда речь идет о большой, сложной операции. Например, был пациент с аневризмой аорты. Экстренная операция длилась с 11 часов вечера до 7 утра, работали 4 сосудистых хирурга. У меня было открыто три стола, работали быстро. Пациента спасли.

Чтобы работать в операционной, необходимо иметь уравновешенность, такт, коммуникабельность, способность к высокой концентрации внимания, а также к сочувствию и сопереживанию. От этого зависит и построение отношений с коллегами в операционной бригаде, и эффективность работы.

Известно, что работа в операционной связана с огромной ответственностью, требует большой эмоциональной устойчивости, а также физической выносливости, поскольку хирургические вмешательства иногда могут длиться по 8-10 часов. И помощник хирурга все это время находится на ногах, должен предвидеть, какой инструмент понадобится в следующий момент, чтобы своевременно его подать.

Несмотря на всю сложность работы (как эмоциональную, так и физическую), Александр уверен: его долгий путь в профессию стоил того, чтобы найти себя. Зрелый, осознанный выбор дал понимание: иногда препятствия, которые встают на пути, – это лишь сигнал, говорящий о необходимости свернуть или выбрать другую дорогу, которая спустя время приведет к заветной цели. Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]