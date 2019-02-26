НОВЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ

Новый футбольный сезон в Сочи, как обычно, начался с городского турнира любительских команд, посвященного памяти самого известного сочинского тренера и арбитра по футболу Петра Гаврилиади. Уникальность таланта этого человека в том, что одновременно с весьма успешной работой в местных взрослых и юношеских командах он успевал обслуживать матчи коллективов высшей лиги, в том числе с участием московского, киевского, тбилисского "Динамо", "Спартака", "Торпедо", ЦСКА. В 1960 году Гаврилиади вошел в десятку лучших футбольных арбитров СССР. За обслуживание 100 матчей в высшей союзной лиге ему вручили памятную золотую медаль. Жизнь замечательного педагога и арбитра внезапно оборвалась в 1972 году.

Нынешний турнир собрал восемь сильнейших городских команд. Они разделены на две подгруппы и на первом этапе встретятся друг с другом в своих подгруппах. В дальнейшем будут проведены так называемые стыковые матчи за первое, второе, третье и последующие места.

Уже первые поединки не обошлись без сюрпризов. Игры показали, что команды подошли к старту сезона не в одинаковой спортивной форме; кто-то чувствовал себя уверенно, а иные заметно нервничали.

Так получилось, что турнир открылся матчем между прошлогодним чемпионом Сочи "Медиком" и серебряным призером "Трактором". Казалось бы, игра должна была получиться напряженной, обоюдоострой, однако этого не произошло. Сразу почувствовалось, что "медики" подготовились к соревнованиям лучше. С первых же минут встречи они устремились к воротам соперника и вскоре открыли счет. Прошло немного времени, и он удвоился. Футболисты "Трактора" после этого выглядели растерянными и до перерыва пропустили еще два мяча. Дело, как говорится, было сделано. Во втором тайме игра выровнялась, и все же превосходство чемпиона продолжало ощущаться. Незадолго до финального свистка результат возрос до 6:0, и только на заключительных секундах "Трактору" удалось "размочить" счет – 1:6.

В следующем матче случилось обратное: многоопытный и неоднократный чемпион города "Адлер" лишь с большим трудом смог сломить сопротивление "Кристалла" – середняка городских соревнований. В самом начале этого поединка произошло непредвиденное. Игрок "Адлера" в жестком единоборстве нанес травму, к счастью, нетяжелую, сопернику и был удален с поля. Оставшись в численном меньшинстве, "Адлер", надо отдать ему должное, не ушел в оборону, а мобилизовался еще сильнее и не уступал "Кристаллу" в атакующих действиях. До самого конца встречи нельзя было назвать победителя, поскольку результат держался зыбкий, с перевесом в один забитый мяч. И все-таки продемонстрировавший отменную сплоченность и силу воли "Адлер" вырвал победу – 2:1.

В следующее воскресенье пройдут матчи второго тура.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]