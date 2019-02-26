238 СТУПЕНЕЙ К СЧАСТЬЮ

Февраль, Сочи. Вторая половина воскресенья. Все домашние дела переделаны, у нас с мужем наконец совпали выходные, и это значит, что природа нас ждёт. Заводим машину и всего через полчаса покидаем цивилизацию, углубляясь вверх по руслу реки Сочи до первого ее притока – реки Безуменки.

На конечной остановке в селе Ореховка ждет пассажиров рейсовый 102-й. Асфальт здесь заканчивается, переходя в бетонку. Впрочем, и бетонное покрытие метров через триста, сразу за крутым поворотом на подъеме, переходит в хорошо укатанную грунтовую дорогу. Она вьется знакомой змейкой над обрывом, повторяя причудливые изгибы скал.

У родника нагоняем женщину в монашеском одеянии. В ее руках две тяжелые сумки с продуктами.

– Подвезти, матушка? Мы на Ореховский водопад.

– Буду благодарна, если не стесню.

Гостья располагается на заднем сиденье, не переставая благодарить. Даже как-то неудобно становится.

– Может, вам дальше нужно, на Ажек? Не стесняйтесь, отвезем.

– Не беспокойтесь, дойду, скит у нас там, – тушуется монахиня.

Паркуемся. Какой здесь воздух! Его хочется есть ложкой, как густой кисель. В подлеске зелень рододендронов. Высокие каштаны касаются кронами небесной синевы. Безуменка громко ворочает камни в русле, с шумом роняя воду вниз многочисленными водопадами, порогами и водоскатами.

Птичий гомон, солнечные блики в прозрачной воде – и никого, кроме нас. Только машин на парковке у летнего кафе множество. Судя по номерам, большинство – иногородние. Вверх по руслу можно долго идти по грунтовой дороге, держась за руки, шурша прошлогодними листьями, любуясь первоцветами и деревьями-исполинами в зелёной шубе мха. Но у нас сегодня другие планы.

"Ореховский водопад. 238 ступеней" – гласит стрелка-указатель в начале металлической лестницы. В сухую солнечную зимнюю погоду это идеальное путешествие: тропа безопасна, а сам водопад видно даже с лестницы. Летом он появляется только в самом конце пути – мешают листья.

На галечной отмели многолюдно. Вот семья с двумя детьми. Пока мама со старшим кидает камешки в прозрачную воду реки Сочи, отец укачивает младшего, по возрасту еще совсем грудничка. Он сладко спит под грохот воды, падающей с высоты 28 метров.

Во второй половине дня солнце как раз в том положении, когда освещает весь водопад от верха до низа. Дух захватывает от такой красоты. Перестаешь замечать людей и даже птиц. Есть только ты и сила природы. Вот оно, счастье!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]