До сих пор, даже спустя 74 года после окончания Великой Отечественной, в военной биографии одного из самых легендарных летчиков-истребителей, защищавших небо над Черноморским побережьем Кавказа, остаются еще малоизученные страницы. Для большинства гостей Лазаревского, да и чего скрывать, многих местных жителей, особенно из числа молодежи, шапочно знакомых с героическим военным прошлым Черноморского побережья Кавказа, название одной из центральных улиц микрорайона – Павлова неизменно ассоциируется с героической обороной Сталинграда и именем старшего сержанта Якова Павлова. На самом деле все не так. Далеко не так. Улица Павлова в Лазаревском никакого отношения к печально знаменитому "Дому Павлова" в городе-герое на Волге, ставшему символом стойкости и мужества советских солдат в борьбе с фашизмом, не имеет. Тут сугубо своя, не менее славная, достойная и поучительная история…

На горном склоне вблизи пансионата "Весна" в пригороде Туапсе находится небольшой памятный знак. Скромный, на вид неприметный – таких в горах Кавказа – сотни. Сделан, как видно, непрофессиональным мастером, но с любовью и огромным уважением. На бетонном постаменте, выполненном в виде пятиконечной советской звезды, надпись: "На этом месте 23 сентября 1942 года погиб смертью храбрых командир 32 ИАП (истребительного авиационного полка – А.Н.) Павлов Наум Захарович". Рядом еще одна табличка поменьше: "Памятник установлен учениками средней школы №75 г. Сочи 8 мая 1987 года". Символичен и сам мемориал: маленький, почти игрушечный, военный самолет, закрепленный на железной дуге, взвившись вверх, делает крутое пике, но… не падает на землю, а словно застывает в небе. Навечно…

В те же годы юные лазаревские поисковики, сумевшие отыскать место гибели отважного летчика, начали по крупицам собирать материалы о нем. Выяснить, впрочем, удалось совсем немного. Мало знают о Павлове, к сожалению, и специалисты-историки – большинство документов, связанных с ним, до сих пор значится под грифом "секретно". Даже точную дату и место рождения легендарного фронтового аса установить пока ни у кого доподлинно не получилось.

Тем не менее, благодаря местным краеведам, в частности, кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Туапсинского историко-краеведческого музея им.Н.Г. Полетаева Сергею Феоктистову, долгое время скрупулезно изучавшему жизненный путь Наума Павлова, кое-какие сведения на эту тему все же удалось раздобыть. Их, безусловно, тоже явно недостаточно, но белых пятен в биографии знаменитого летчика становится все меньше.

Итак, что известно? Наум Захарович Павлов родился в 1907 году в деревне Пожнище Псковской губернии (в ряде документов указывается другое место рождения – деревня Пидьма Кирилловского уезда Вологодской губернии – А.Н.). В 1924 году после окончания 9 классов, рано осиротев, начал самостоятельную трудовую жизнь. Не боялся никакой работы: был матросом, грузчиком, сторожем, помощником заведующего культбазой. Мечтая стать образованным человеком, парнишка-крестьянин из российской глубинки отправился в далекий Ленинград. В декабре 1928 года 21-летний Павлов поступает добровольцем в военно-теоретическую школу. Спустя год его как одного из лучших курсантов направили в 1-ю военную авиационную школу лётчиков имени А.Ф.Мясникова, расположенную в поселке Кача под Севастополем. Здесь он успешно прошел полный курс обучения, осваивая важную военную специальность. В конце 1930 года Наум был призван в армию. За десять лет службы на Черноморском флоте прошел путь от младшего летчика до командира отряда. До начала войны – в феврале 1940-го – Павлов назначается командиром 32-го истребительного авиационного полка Черноморского флота, считавшегося на тот момент лучшим в военно-воздушных силах страны.

В первые дни войны полк Павлова, охранявший с воздуха военно-морскую базу Севастополя, вступил в поединок с фашистской авиацией. В сражениях с превосходящими силами противника ковался несгибаемый характер и победный дух советских пилотов, накапливался необходимый боевой опыт. 11 ноября 1941-го полк перебазировался в поселок Лазаревское (другая его часть располагалась в Анапе). Перед летчиками была поставлена сверхсложная и ответственная задача по защите от воздушных сил противника трех военно-морских баз – в Новороссийске, Туапсе и Тамани.

Отсчет своим боевым победам на Черноморском побережье истребители начали 24 марта 1942 года, когда в одном из боев под Туапсе были сбиты первые самолеты вермахта. Всего же на счету подполковника Павлова и его фронтовых товарищей, среди которых было семь (!) Героев Советского Союза и десятки орденоносцев, значится 83 вражеских самолета…

23 сентября 42-го началась знаменитая Туапсинская оборонительная операция. Первый массированный удар по портовому городу, который захватчики – из-за его огромного стратегического значения – стремились взять любой ценой, был нанесен в 16 часов. В атаку противник бросил сразу 46 (!) самолетов. В тот день, ставший для Туапсе черным, огромной вражеской армаде с фашистскими крестами на крыльях противостояли всего… три советских "яка" во главе с Наумом Павловым и небольшая зенитная батарея, расположенная в Шепси.

…За считанные минуты подняв в небо три имевшихся в его распоряжении истребителя, Павлов с товарищами отважно вступили в неравный и, как оказалось, последний бой с врагом. В ходе сражения Батя – так уважительно называли своего 35-летнего командира однополчане – сбил один немецкий бомбардировщик и устремился за другим. Неожиданно его самолет, выйдя на атаку из крутого пике, попал в зону обстрела своих зениток и получил пробоину. Шансов на спасение у Наума Павлова не было ни одного – его охваченная пламенем крылатая машина на глазах десятков очевидцев из числа местных жителей рухнула на землю в районе санатория "Медсантруд", ныне известного под названием "Весна"…

В день похорон командира полка, 25 сентября, в Лазаревском состоялся массовый траурный митинг. Гибель Павлова (по данному факту военным командованием было проведено тщательное расследование и сделаны незамедлительные оргвыводы) – одного из лучших фронтовых летчиков того времени – стала для всех настоящей трагедией. Он жил, воевал и умер как герой. Воспитал десятки опытных военных летчиков. Высокое звание Героя Советского Союза Науму Захаровичу, на счету которого было четыре сбитых бомбардировщика, получить не довелось – до заветной планки не хватило всего одного сбитого вражеского самолета, но он стал им в памяти народной.

Павлов похоронен на Горке Героев. Первым. Буквально через месяц рядом появилась еще одна могила – легендарного фронтового аса, Героя Советского Союза Дмитрия Калараша, погибшего в ходе воздушного тарана. Потом – еще десятки захоронений – летчиков, отдавших жизни в боях, а также умерших в местных госпиталях матросов, солдат и офицеров.

В мирное время Наум Захарович Павлов был посмертно объявлен почетным гражданином города Туапсе, его имя навечно занесено в списки родного полка, а также присвоено улице и переулку в Лазаревском. В ноябре 2016 года был торжественно открыт бюст летчику-герою работы знаменитого скульптора Марата Миносяна. Многие годы энтузиасты – поисковики, музейные работники, архивисты, ветераны, педагоги и школьники – по крупицам, скрупулезно собирали материалы об истории 236-й авиадивизии. Два года назад в канун Дня Победы и юбилея Львовской эскадрильи вышла в свет книга с символическим названием "Защитники неба". Авторы – заведующая "Этнографическим музеем п.Лазаревское" отделом Музея истории города-курорта Сочи Елена Девина и руководитель Лазаревского отделения Краснодарской общественной организации "Кубанский плацдарм" Александр Гартман – на основе документов, архивных источников и воспоминаний очевидцев подробно рассказали о ходе строительства аэродрома в Лазаревском, боевом пути и ратном подвиге советских летчиков, давших достойный отпор врагам.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]