НАРКОТИКИ СПОСОБНЫ УБИТЬ

Завтра, 26 июня, – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, 3 процента населения нашей планеты являются химически зависимыми, то есть употребляют психоактивные вещества. Кроме того, зафиксировано омоложение возрастного диапазона начала потребления наркотиков с 15 до 12 лет. Последние пять лет отмечены резким увеличением числа ВИЧ-инфицированных в локациях, где доминировала наркомания.

Наркомания, пожалуй, одно из самых страшных явлений нашей современности. Плата за подобные эксперименты над собственной жизнью безгранично велика, а результаты необратимы. К сожалению, по статистике, динамика распространения наркотических веществ, остается практически неизменной. Каждый год появляются новые виды наркотиков, наркодилеры ухитряются находить новые способы подсадить все большее количество людей, в том числе подростков и детей. Люди, распространяющие психоактивные вещества, получают огромную прибыль, они живут за счет наркоманов, которые становятся их рабами. Организм, привыкший к наркотикам, испытывает такую сильную боль без очередной дозы, что человек идет на все: обман, воровство, убийство – лишь бы избавиться от боли, лишь бы достать наркотик!

По данным официальной статистики, в России насчитывается 1,5 миллиона наркоманов и токсикоманов. Но и эта цифра далеко не точная, поскольку отражает только тех, кого удалось выявить.

Даже при первом употреблении наркотиков нередки случаи смерти: 30 наркоманов из 100 заканчивают жизнь самоубийством! Наркомания – опасное заболевание не только для самого человека, но и для общества. Средний возраст наркоманов около 25-30 лет, то есть это тот возраст, когда у людей рождаются дети.

Жестокая правда состоит в том, что наркомания не всегда излечивается. Наркотики не только разрушают здоровье человека, но и приводят к большим проблемам с законом!

Сами больные говорят, что бывших наркоманов не бывает. Если исчезает физическая зависимость, то остается зависимость психологическая, тяга к наркотику, к испытанному кайфу. И многие, очень многие, не выдерживают.

– Актуальность наркотизации растет, так как во многих странах процент зависимых вплотную приблизился к максимально допустимому. Превышение этого предела грозит деградацией и вымиранием.

Ирина КОБЕРНИК, к.м.н., заведующая отделом

мониторинга здоровья населения Центра медпрофилактики. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]