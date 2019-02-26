ДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

В Сочи прошёл десятый праздник "Экодвор". На этот раз активисты "зеленого" образа жизни добрались почти до границы с Абхазией. Во дворе микрорайона Таврический было ярко и занимательно. Полюбившиеся всем активности – Дармарка и Книговорот – замечательный экологичный способ приобретения нужных вещей. Или возможности освободиться от того, что уже не нужно, дав вещам новую жизнь.

Организаторы стараются каждый следующий праздник делать чуть непохожим на предыдущие, придумывают все новые способы рассказать о добром и бережном отношении к природе. Новинка десятого по счету "Экодвора" – создание картин из солёного теста и природных материалов. Основа картин – древесина сосны. В качестве украшения юные участники мастер-классов использовали семена тыквы, створки ореховой скорлупы, чечевицу.

Квест "Чистый мир" – новинка прошлого праздника. Он так всем понравился своей практичностью и весёлым прохождением, что мы, организаторы, решили провести его снова. На нём взрослые и дети взломали код переработки, прошли лабиринт, научились заменять одноразовое многоразовым, и каждый придумал, что хорошего он может сделать, чтобы мир стал чистым.

Прошел и традиционный приём вторсырья. Собранные во время экопраздника стекло, пластик и макулатура отправятся на перерабатывающие заводы и станут новыми полезными вещами. Также можно было сажать растения, рисовать мелками на асфальте, участвовать в викторине.

Дата нового праздника ещё определяется, а место уже известно точно: Красная Поляна, Музей природы Сочинского национального парка. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]