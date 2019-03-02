Недаром сложилось мнение, что в заповедном деле люди особой, крепкой породы. В любое время года, и в снег, и в жару, они проходят десятки километров в горах или в лесных чащах, могут неделями находиться в походах, спать у костра, ездить верхом… В годы Великой Отечественной войны, когда фашисты подступали к перевалам Кавказа, эти качества сотрудников заповедника особенно ярко проявились. Все, кто мог сражаться, уходили на фронт. За годы войны 39 человек из коллектива Кавказского заповедника погибли на фронте или пропали без вести…

Но и те, кто остался, все равно жили как на передовой: были проводниками партизанских отрядов, гонялись по горам за бандами во составе истребительного батальона, защищали и восстанавливали на пределе сил богатства горного Кавказа. Вот лишь одна судьба талантливого, интеллигентного и уже немолодого ученого, которого военное лихолетье оторвало от привычной и такой захватывающей исследовательской работы по истории возникновения знаменитых черкесских садов и поставило перед необходимостью решения совсем других задач.

Леонид Иванович Соснин родом из девятнадцатого века. Блестяще образованный и тонко чувствовавший природу молодой специалист в самые сложные годы после революции и Гражданской войны все силы отдавал изучению русского леса, который величал защитником и кормильцем земли русской. В те годы он написал трогательную, полную любви к природе повесть "Лес и человек". В 1931 году был приглашен в Кавказский заповедник на работу, как он сам старомодно выражался, по научной части.

Предвоенное десятилетие было невероятно плодотворным в его исследовательской деятельности. Кавказская природа открывала влюбленному исследователю свои тайны и уникальные особенности. Леонид Иванович скрупулезно изучал фруктарники и составлял их карты на территории заповедника. Он доказал, что реликтовый тис не вымирает, а на многих отдаленных участках совсем неплохо себя чувствует. Первым описал места на северном склоне Главного Кавказского хребта, где растет и плодоносит каштан… Сколько километров дорог пройдено, сколько ночевок провел он в самых глухих чащах леса, а потом – бессонных ночей над микроскопом и письменным столом, обрабатывая собранную информацию! В итоге в 1940 году Соснин блестяще защитил кандидатскую диссертацию "Леса Кавказского заповедника".

Война внесла жесткие коррективы в график работы ученых заповедника. Их стало намного меньше. Но все свои силы они направили на нужды армии и фронта. Изучались лекарственные свойства растений, проводились исследования гуттоносных бересклетов и определение содержания в них гутты для выработки каучука.

Леонид Иванович в те годы был к тому же председателем местного комитета профсоюза, близко принимая к сердцу все тяготы трудного голодного быта своих коллег. Он участвовал в создании школы для детей сотрудников и беженцев в Гузерипле, сам вел уроки математики. В 1944 году после своего назначения на должность заведующего научной частью заповедника со свойственным ему энтузиазмом и даже педантичностью принялся восстанавливать работу коллектива после освобождения территории от фашистов.

При его участии был составлен и (главное!) выполнен тот самый план, в результате которого удалось вдохнуть жизнь в фактически полностью разрушенное хозяйство заповедника. Это без натяжек был самый настоящий трудовой подвиг. И была заслуженная награда – медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.". А Леонид Иванович Соснин продолжил научные исследования. Все-таки крепкие они ребята, защитники заповедных лесов!

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]