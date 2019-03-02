ДЫХАНИЕ ДРЕВНОСТИ

Руины средневекового храма обнаружены неподалеку от поселка Дагомыс

Еще в начале года в районе поселка Дагомыс между селами Барановка и Варваровка сочинские краеведы обнаружили руинированное каменное строение, по предварительным предположениям – древний христианский храм. Для более точного определения типа строения и его предназначения были приглашены специалист по историко-культурному наследию Дмитрий Марков и инженер-проектировщик Иван Аборнев, оба – специалисты сочинского национального парка.

После более детального изучения объекта установлено, что найденное строение изначально было размером 3,8х6,5 м, в его восточной части просматриваются следы полукруглой апсиды – алтаря. Видимых оснований стен не сохранилось, но имеются в большом количестве блоки и крупные фрагменты из пористой каменной породы со следами известкового раствора, использование которого характерно для Средневековья.

На месте также были обнаружены обломки глиняных изделий, включая фрагменты пифосов. Крупная гребенчатая насечка на них также указывает на происхождение в средневековый период.

– Мы предположили, что здесь могла находиться однонефная одноапсидная базилика, схожая по своей конструкции с храмом Агуа, существовавшим на месте слияния рек Агва и Сочи. Его обнаружили еще в середине прошлого века, время его постройки приходится на период с 11 по 14 века новой эры, – рассказал Дмитрий Марков, специалист по историко-культурному наследию Сочинского национального парка.

Специалисты считают, что оба эти храма были построены одним абазинским сообществом, проживавшим в прежние времена на данных землях. Культовые сооружения предположительно предназначались для обслуживания как местного населения, так и путников, двигавшихся по внутреннему торговому маршруту.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]