День работника ЖКХ отметили в Сочи В современном Сочи чистое море, отличная питьевая вода и надежное энергоснабжение. Наш город постоянно возглавляет российские рейтинги курортных направлений. За этим стоит ежедневный труд специалистов жилищно-коммунального хозяйства курорта. Без воды, газа и электричества невозможна стабильная работа предприятий и комфортная жизнь горожан.

Представители отрасли ЖКХ и бытового обслуживания изо дня в день работают над тем, чтобы Сочи был городом, в котором тепло, светло и комфортно живется. В День работника ЖКХ специалистов отрасли поздравили с профессиональным праздником в Зале органной и камерной музыки. Лучших из них за трудовые успехи грамотами и благодарственными письмами награждал исполняющий обязанности главы города Анатолий Луцык.

– Олимпиада дала нам дороги, автомобильные развязки, коммуникации. Теперь с Сочи не сравнится ни один город в Российской Федерации. Эксплуатация всего, что построено, требует ежедневной тщательной работы каждого из вас, – отметил в поздравительной речи Анатолий Луцык.

Отрасль ЖКХ для Сочи имеет первостепенное значение. Только с декабря по февраль курорт посетили более миллиона туристов. Чтобы соответствовать международным стандартам, за качеством своей работы следят сотни предприятий торговли и бытового обслуживания. Без эффективной работы коммунальщиков невозможно развитие курорта. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]