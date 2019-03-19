ТРИ ОЧКА – И ТРЕТЬЕ МЕСТО

В 27-м туре первенства ФНЛ команда "Сочи" встретилась с "Краснодаром-2" на его поле. В первом круге эти соперники сыграли между собой вничью – 1:1, теперь же сочинцы, рвущиеся в премьер-лигу, вовсю стремились к победе. Справедливости ради скажем, что и в предыдущем поединке они были близки к ней, гости сравняли результат незадолго до финального свистка с пенальти.

Перед матчем главному тренеру "Сочи" Александру Точилину пришлось поломать голову над формированием стартового состава команды. Дело в том, что поединок из-за чрезмерного числа предупреждений пропускали Казаев и Горбунов, а Бурмистров был травмирован. В конце концов наставник изменил систему расстановки игроков с 4-4-2 на 5-3-2. На острие атаки выдвинулись дебютант команды, двукратный чемпион России Касаев и, как обычно, Барсов – лучший на сегодняшний день бомбардир первенства. Заметим также, что впервые появился на поле в рядах сочинцев еще один дебютант – нигерийский нападающий Стефен Альфред, перешедший из молдавского "Саксана".

Гости довольно быстро завладели территориальным преимуществом и стали создавать выгодные для взятия ворот моменты. Хозяева, правда, стойко действовали в обороне, поэтому до голевых ситуаций дело долгое время не доходило. И все-таки в первом тайме счет сочинцы открыли. После подачи углового мячом завладел легионер из Черногории Лагатор и сделал передачу Барсову, а тот прострелил вдоль ворот. Голкипер Адамов к мячу не успел, а прибежавший к его владениям защитник Юрганов оказался вовремя в нужном месте – 1:0.

После перерыва сочинцы изменили тактику, стремясь в первую очередь обезопасить собственные ворота. И это удавалось. Более того, гости старались использовать даже незначительные, казалось, ошибки соперника. Однажды Касаев, Лагатор и Барсов едва не организовали второй гол. И все же он состоялся: незадолго до финального свистка свой третий мяч в нынешнем сезоне забил Обольский. В итоге – 2:0, и сочинская команда поднялась на третье место в турнирной таблице, на одно очко опережая курский "Авангард", не сумевший (0:0) взять в минувшее воскресенье верх над "Армавиром".

Следующий матч команда "Сочи" проведет 24 марта на стадионе "Фишт" с армейцами из Хабаровска (в первом круге зафиксирована ничья – 2:2). Начало встречи в 14 часов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]