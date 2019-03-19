В ИСТОРИЧЕСКИХ ИНТЕРЬЕРАХ

Сочинцам серебряного возраста предоставили новую площадку, на которой будут проходить встречи городских клубов. Теперь горожане, находящиеся на заслуженном отдыхе, смогут собираться в здании Городского Собрания Сочи. Просторное фойе некогда кинотеатра "Стерео", а теперь Городского Собрания Сочи, в минувшую субботу собрало под своими сводами людей, которые, даже выйдя на пенсию, остаются увлеченными и неугомонными в хорошем смысле этого слова. Здесь в рамках проекта "Активное долголетие" они будут встречаться и проводить свои разнообразные мероприятия. В первую встречу свои работы на импровизированной выставке представили члены клуба "Рукодельница", а всех желающих танцевальным па обучили наставники коллектива "Вдохновение".

Ольга Колонова (на снимке вверху слева) признается, что рукоделием увлекалась всегда, особенно в 90-е годы, когда сложно было купить что-то оригинальное. Имея техническое образование, более 20 лет проработала инженером-электриком, а в годы перестройки окончила курсы косметологии и до пенсии трудилась на этом поприще.

– Выйдя на пенсию, решила заняться пэчворком, – улыбается Ольга Ромуальдовна, демонстрируя свои работы. – Собрала все, что у меня есть, и сделала панно "Прощай, молодость". Оно состоит из галстуков и рубашек моего мужа. Также увлекаюсь вышивкой, шью льняные сумки. Иногда мои увлечения приносят хоть и небольшой, но доход.

К слову, Ольга Колонова многие годы является членом клуба "Рукодельница", участники которого проводят еженедельные встречи. Они, как и представители других аналогичных объединений, не только общаются, делятся опытом и успехами в своих увлечениях, но и помогают тем, кто нуждается в поддержке.

– Инициатором нашего нового проекта "Активное долголетие", который стартовал в ноябре прошлого года, стал глава города Анатолий Пахомов, – рассказал начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников. – Этот проект важен для наших горожан, поскольку позволяет находить друг друга по интересам, по возрастам, и мы будем его активно развивать.

Как отметил Александр Митников, только в этом году в Сочи в разных районах города проведено порядка 200 мероприятий. На курорте действует достаточно много различных объединений, которые базируются в библиотеках, домах культуры, и здание Городского Собрания Сочи станет новой площадкой, где смогут собираться горожане. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]