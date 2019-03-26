ПО ВЕСНЕ ВОРОТА НА ЗАМКЕ

"Сочи" – СКА (Хабаровск) – 2:0 (1:0).

Судья: Сельдяков (Балашиха).

24 марта. Сочи. Стадион "Фишт". 3380 зрителей (вмещает 44 287). Несколько суток подряд перед матчем погода в Сочи была, как говорил Райкин, мерзопакостной – холодной и дождливой, а в день игры солнце уже торжествовало и заметно потеплело, что положительно сказалось на игровом настрое встречающихся команд, которые с первых минут стали действовать в ускоренном темпе и атакующей манере; прибавилось, наконец-то, и число зрителей. Стараясь быстро преодолеть середину поля, хозяева во избежание неточностей взяли на вооружение короткий пас, гости же рисковали, применяя длинные продольные передачи и уповая на рослого, пробивного Булия. Того, однако, зорко опекали двое защитников.

Сочинцы шли вперед все большими силами, и на 9-й минуте голкипер дальневосточников отличился в первый раз, в эффектном прыжке выбив мяч из правого нижнего угла ворот. Через 5 минут он, однако, был уже бессилен – после того, как кто-то из его партнеров ненароком сыграл рукой в своей штрафной площади, и Песегов с одиннадцатиметровой отметки хладнокровно отправил мяч в тот же самый нижний угол – 1:0.

Гости стали действовать осмотрительнее, меньше ошибаться при организации атак, и игра начала выравниваться. Как следствие, на 23-й минуте Булия выскочил-таки один на один с Заболотным, но промахнулся по мячу невдалеке от угла вратарской площадки. Видимо, чувствуя недоброе, главный тренер сочинцев Александр Точилин приблизился к бровке поля и потребовал от подопечных не расслабляться, играть активнее, что, в общем-то, и было сделано. Правда, и хабаровчане, надо отдать им должное, при малейшей возможности продолжали резко контратаковать, а вот до точных ударов по воротам дело в первом тайме так и не дошло.

После перерыва гости все чаще применяли прессинг, намереваясь заглушить атаки соперника, что называется, на корню. Сочинцев, однако, это не смутило, поскольку техническая подготовка оказалась на высоте. А на 50-й минуте зрители в досаде ахнули: мяч рикошетом от защитника вонзился в сетку впритирку со штангой… с обратной стороны ворот Опарина. Давление на его владения нарастало, и нередко гости всей командой оказывались в своей штрафной площади. Тем не менее, количество не спасло. На 57-й минуте счет удвоил дебютант сочинской команды Казаев, четко замкнувший передачу с фланга. Хабаровчане как-то занервничали, стали проявлять несдержанность, а ведь обижаться-то надо было не на соперника. Чрезмерно разволновавшихся и подуставших заменили, однако желаемого эффекта не произошло, хотя шанс "размочить" результат на 89-й минуте возник, но после удара Кабаева головой с линии вратарской мяч пролетел в сантиметрах от стойки.

Примечательно, что во всех 4-х матчах, сыгранных после зимнего перерыва, сочинская команда не пропустила ни одного мяча, набрав 10 очков.

Главный тренер СКА

Вадим Евсеев:

– К сожалению, нас подвели во многом несогласованные действия. В частности, поэтому пропустили первый мяч. Вообще игра сложилась неудачно. Дома забили дважды, а здесь соперник не позволял даже наносить точные удары по воротам. Так что, считаю, сочинская команда объективно занимает место вверху турнирной таблицы.

Главный тренер "Сочи"

Александр Точилин:

– У нас получилась хорошая, качественная игра, какую и намеревались показать. Единственный минус – 10 заключительных минут, когда немного расслабились и даже стали тянуть время. Причина не в недостаточной физической подготовке (у нас, к тому же, на каждой позиции практически равноценные замены), а в психологии.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]