ДОСТИЧЬ СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ

В общественное движение "Активное долголетие" вступили уже 4 тысячи пожилых сочинцев

Проект "Активное долголетие" внедрен по инициативе главы города Анатолия Пахомова. Он быстро набирает популярность среди представителей старшего поколения. Комплексная программа включает в себя оздоровительные практики, творчество и обучение. Занятия идут в 45 сочинских домах культуры и библиотеках, а также в стенах Центра пожилого человека, недавно открывшегося в здании Городского Собрания Сочи.

– Президент России поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни населения страны до 80 лет. Для этого на территории города Сочи реализуется беспрецедентный, масштабный и долгосрочный проект "Активное долголетие", который прежде всего нацелен на формирование условий для ведения здорового образа жизни людей старшего поколения, – рассказал глава города Сочи Анатолий Пахомов на открытии центра.

На прошедшем в декабре минувшего года XVIII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" был принят ряд знаковых решений, определены ключевые направления работы. Это развитие сельских территорий, городской среды, поддержка гражданских инициатив, экология, рост экономики. Ведущая роль в продвижении партийных национальных проектов отводится регионам. Все пректы направлены на улучшение качества жизни населения и проводятся в тесной совместной работе с жителями, с учетом мнений и предложений горожан.

Все партийные проекты так или иначе социально направлены. Успешные результаты работы по их реализации видны в Сочи. В рамках проекта "Здоровое будущее" сочинскими партийцами проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня доступности медицинской помощи и профилактики заболеваний среди населения. В первую очередь это касается жителей сочинских сел, значительно удаленных от медицинских учреждений.

Продолжается социальная акция "Семь верст здоровья", предусматривающая оказание квалифицированной медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах с помощью мобильных бригад врачей на специально оборудованных автобусах. Только за прошлый год медики посетили 15 сел на территории Большого Сочи.

Партийный проект "Доступная среда" создан с целью поддержки и интеграции в общество людей с инвалидностью. В его рамках проводится мониторинг реализации одноименной государственной программы и ее показателей, расширение возможностей общественных и спортивных организаций для инвалидов в предоставлении социальных, медицинских и реабилитационных услуг людям с инвалидностью и ограничениями по здоровью.

В Сочи продолжается работа по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Обеспечен доступ инвалидов и маломобильных групп населения в МБУЗ "Городская больница №3", увеличилось количество общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. Созданы условия для систематических занятий физкультурой и спортом и доступности учреждений здравоохранения. Действует три региональных реабилитационных центра для детей-инвалидов в Центральном, Адлерском и Лазаревском районах. Оказывается поддержка общественным организациям для людей с инвалидностью. В планах на 2019 год – организовать городские выставки индивидуальных работ людей с ограниченными возможностями.

Партийный проект "Крепкая семья" несет в себе большую социальную нагрузку и является одним из самых действенных на территории города Сочи. В 2018 году в рамках партийного проекта "Крепкая семья" малоимущим и многодетным семьям, проживающим в городе Сочи, выдавалась школьная форма, проводились новогодние елки, утренники и другие праздничные мероприятия с подарками и награждением детей. Прошел ежегодный форум для родителей, у которых родились маловесные дети, где поддержку медиков и советы психологов получили 180 семей. Создан общественный клуб по развитию молодых и приемных семей для получения консультаций специалистов в рамках защиты семьи и детства. Совместно с сотрудниками ЗАГСа проводится примирительная работа с проблемными семьями, находящимися на грани развода. В мероприятиях партийного проекта "Крепкая семья" в Сочи приняли участие более 30 тысяч человек.

Большую помощь в работе над проектом оказывают социальные службы, актив партии и администрация города. Проект включает всевозможные формы поддержки социально незащищенных категорий граждан, выстроена работа с многодетными семьями и детьми-сиротами.

В планах на ближайшее время – расширение численного состава совета партийного проекта "Крепкая семья", с привлечением представителей социальных служб, инспекции по делам несовершеннолетних и сотрудников управления по вопросам семьи и детства.

Отдельно хотелось бы выделить местный социальный партийный проект "Я люблю Сочи", инициатором и вдохновителем которого выступил секретарь политсовета сочинского местного отделения партии "Единая Россия" мэр Сочи Анатолий Пахомов.

– Проект "Я люблю Сочи" – для сочинцев, жители нашего города являются его частью. Он охватывает все категории граждан, от юных сочинцев до людей старшего поколения, – рассказал градоначальник.

В рамках развития партийного проекта в городских учреждениях культуры, здравоохранения и социальных служб обновили информацию на стендах. Новые плакаты Хартии жителей "Я люблю Сочи" содержат наглядные фотоматериалы об участии детского и взрослого населения в мероприятиях по благоустройству Сочи. В городских СМИ и блогах публикуются материалы о конкретных делах сочинцев, улучшающих городскую среду. Стартовал городской социальный проект "10 000 шагов здоровья", и еженедельно все больше сочинцев и гостей курорта проходят оздоровительными тропами по городу.

На протяжении 2018 года в рамках реализации партийного проекта "Школа грамотного потребителя" на базе ТОСов было организовано более двадцати встреч представителей ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний с домкомами, председателями ТСЖ, ТСН и жителями многоквартирных домов. На них разбирались конкретные вопросы по деятельности ресурсоснабжающих организаций, вывозу мусора, общедомовым расходам и обслуживанию домов. Для повышения правовой грамотности населения в сфере ЖКХ в городе организована постоянно действующая школа домкомов.

Работа по данному проекту продолжена и в 2019 году. Для повышения эффективности реализации проекта членами политсовета вынесено предложение подключить к проверке качества обслуживания домов ответственные службы районных администраций, организовать регулярные планерки с участием председателей советов территориального общественного самоуправления, представителей управляющих компаний и сетевых организаций.

Партийный проект "Культура малой Родины" призван обеспечить расширение возможностей для культурной жизни населения всего Сочи. В его задачи входят обеспечение доступности и поддержка работы сельских клубов, домов культуры, возрождение муниципальных театров, в том числе театров для детей и юношества, расширение возможностей участия общественных объединений и некоммерческих организаций в повышении качества и доступности культурной жизни. По мнению совета партийного проекта, необходимо активизировать работу районных домов культуры и сельских клубов. Некоторым объектам срочно необходимы ремонты, оснащение сцены, транспорт для организации выступлений и творческий персонал профессиональных сотрудников, которые обеспечат посещаемость культурных мероприятий, создание детских кружков по интересам и художественной самодеятельности. Насыщенная программа мероприятий запланирована на 2019 год, который объявлен в России Годом театра.

Партийный проект "Городская среда" включает благоустройство придомовых территорий, развитие общественно-культурного пространства курорта и создание комфортной городской среды и является одним из приоритетов сочинского местного отделения "Единой России".

Проект общероссийский, предусматривает механизм совместной работы с общественностью и финансируется по инициативе партии из федерального бюджета.

– В рамках федеральной программы определены по четыре объекта в каждом из внутригородских районов города Сочи, разработаны и эскизные проекты. Три из них направлены на благоустройство придомовых территорий и один – на обустройство общественного объекта, – рассказал Анатолий Пахомов.

В Центральном районе это территории, прилегающие к многоквартирным жилым домам по улицам Кубанская, 8, Чайковского, 8, Виноградная, 8 и общественная зона на улице Альпийская, 23. В Хостинском районе – три дома по улице 50-лет СССР, 8А, 17, 19 Б, второй этап строительства терренкура вдоль набережной реки Мацеста. На территории Адлерского района будут отремонтированы придомовые территории жилых домов 68, 64, 65 по улице Голубые Дали, сквер в районе СОШ № 26. В Лазаревском районе – дворовые территории по улице Победы, 58, Батумское шоссе, 53 и 59, сквер по улице Тормахова.

Активистами партии, членами общественного совета по проекту "Городская среда" организован еженедельный мониторинг работ, проводимых на каждом объекте благоустройства. Выстроено взаимодействие между подрядчиками, администрацией, партийцами и жителями микрорайонов. Установлен контроль сроков исполнения и, что немаловажно, качеством проводимых работ.

Сочинские "единороссы" ведут работу по многим другим направлениям, в частности, по партийным проектам "Новая школа", "Народный контроль", "Историческая память", "Безопасные дороги", "Детский спорт". Реализуется в Сочи и региональный партийный проект "Открытый Юг". Все они демонстрируют эффективность и реализуются совместно с администрацией города, районов, депутатским корпусом, общественными организациями, членами и сторонниками партии "Единая Россия", активными и неравнодушными жителями города Сочи.

В 2019 году будет запущен новый партийный проект "Чистая страна". Работа по его исполнению должна дополнять те инициативы, которые реализуются в рамках национального проекта по экологии. Будет организован общественный мониторинг экологической ситуации, будут решаться наиболее острые вопросы: это и свалки, и лесные пожары, и промышленные выбросы, и целый ряд других. Сами по себе цифры нужны не для отчетности, за каждой из них стоят интересы людей. Подготовила Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]