ТУФЕЛЬКИ ДЛЯ ЗОЛУШКИ

Более 30 лет индивидуальный предприниматель Сергей Басунков реставрирует прохудившуюся обувь. В его послужном списке тысячи благодарных клиентов, десятки профессиональных наград и опыт, наработанный годами. Сапожник из Дагомыса чинил туфли самого Славы Зайцева! А его мастерская по ремонту и пошиву обуви стала лучшим предприятием потребительской сферы Краснодарского края по итогам 2018 года. Сам же ремесленник, к слову, коренной сочинец, ко Дню города был удостоен знака почета "За профессиональное мастерство". Мастер уверен, что добротная обувь может служить своему владельцу долго, если устраивать ей отдых и обеспечивать уход.

Обувь – визитная карточка человека. По тому, во что вы обуты, можно судить о вашем характере, настроении, стиле жизни, о здоровье, уровне достатка и моральных принципах. Этот предмет гардероба сопровождает человека с первых до последних шагов. Обуви посвящены десятки пословиц, анекдотов, житейских историй. Ей ставят памятники и упоминают в сказках. Времена тотального дефицита канули в Лету. От современного изобилия в обувных магазинах голова идет кругом. Но сколько бы ни стоили ваши туфли, из каких заморских стран вы их ни привезли, рано или поздно они попадут в руки сапожника или как сейчас принято говорить обувщика, от реставраторских способностей которого зависит будет ли ваша любимая пара служить вам дальше или отправится в утиль.Труд сапожника востребован во все времена. И сегодня представители этой профессии не сидят без дела, особенно в период смены сезонов. Кто-то не может с легкостью выбросить прохудившуюся, но такую любимую пару, у кого-то просто нет денег на покупку новой.

В мастерской Сергея Басункова непривычно чисто для объектов подобного формата: ни разбросанной обуви, ни лоскутов кожи, ни пепельницы, доверху забитой окурками. Готовые заказы и то, что еще в работе, четко разделены. Пространство организовано до мелочей, кажется, что даже с закрытыми глазами мастер найдет шило, гвозди, нужную колодку. Но главное место в этом башмачном мирке занимают, конечно же, "пятка" и молоток сапожника – инструменты, без которых обувщик как без рук.

– Свою первую "пятку" я купил 30 лет назад за два рубля сорок копеек и за рубль восемьдесят приобрел молоток. До сих пор ими пользуюсь, крепкие, советского производства, – улыбаясь, рассказывает мастер. – Я в семье, к слову, первый сапожник. Родители мои – полиграфисты, ветераны труда, 45 лет отработали в типографии на улице Советской. Я вот по их стопам не пошел, выбрал другой путь и не жалею. Поверьте, когда ты 30 лет трудишься в одной отрасли, это не просто громкие слова.

Знакомство с профессией у Сергея Александровича состоялось в 14 лет, когда он мальчишкой в дни летних каникул пришел подработать на сочинскую фабрику по пошиву и ремонту обуви "Волна".

– Контора у них была в первой высотке на Островского, – вспоминает обувщик . – Взяли меня учеником сапожника, определили в мастерскую на Цветном бульваре. Она, кстати, была одной из крупных в центре, там работали 15 мастеров. Большая мастерская была на морском вокзале и много маленьких по городу, при санаториях, гостиницах. Уже через 3 месяца я сдал на 4 разряд, всего у сапожников в то время было 6 разрядов. В 16 лет получил трудовую книжку, потом ушел в армию и, отслужив, вернулся обратно на фабрику. Определили меня в мастерскую в Больничном городке, там я научился шить обувь, вернее освоил профессию сбивщика обуви – того, кто завершает процесс пошива. Мы шили обувь из рязанской кожи. Дизайн моделей, конечно, был простоват, но мы делали обувь добротно. Сейчас хорошую обувь в магазинах найти трудно. Да и цена не всегда говорит о качестве. Практически все сейчас шьет Китай, даже брендовые товары.

В 1990-е фабрика "Волна" распалась, началась приватизация, и бывшие наемные работники, выкупив "точки", стали индивидуальными предпринимателями. Сергея Александровича пригласили на работу в дагомысский "Интурист", ныне оздоровительный комплекс "Дагомыс", где он проработал сапожником почти 18 лет. Чинить приходилось в основном чемоданы и курортную мелочевку типа оторвавшейся липучки или стертых каблуков на босоножках. Основной поток туристов был летом, а зимой приходилось сидеть без работы. Зато это было время неожиданных встреч и интересных знакомств.

– Помню, зашел в мастерскую Слава Зайцев, у них в нашем отеле фестиваль проходил "Бархатные сезоны", принес туфли чинить итальянские, ручной работы, из очень тонкой кожи. Я увидел размер и обомлел – 47! Никогда бы не подумал, сам ведь он маленького роста, а нога большая, широкая – рассказывает Сергей. – В дни фестиваля я много дизайнерской обуви ремонтировал, резные набойки ставил, каблуки чинил. Сам Александр Васильев, он сейчас ведет передачу "Модный приговор", на работу звал, но им ведь нужно было шить обувь, а я больше на ремонте специализируюсь. Много я видел и актеров, и певцов, бывало, обращались за советом как к местному. И коллектив был хороший, дружный, со многими до сих пор общаюсь.

Когда в 2010 году "Дагомыс" закрыли на реконструкцию, сапожник вновь остался не у дел, пришлось отправляться в свободное плавание.

– Из поселка решил не уходить, худо-бедно сарафанное радио работало, свои клиенты появились, поэтому взял у муниципалитета в аренду помещение в "Планете" – бывшее общежитие, которое теперь имеет статус многоквартирного дома, – и открыл мастерскую, – продолжает Сергей, – стал работать на себя. Первое время очень боялся конкурентов, нас в поселке 11 сапожников было! Спасибо жене, поддержала, поверила в мои силы. Я всегда работал честно, по прейскуранту, проверок не боялся, с покупателями не лукавил, заказы выполнял быстро, без халтуры. Сегодня в Дагомысе официально работают 4 мастерские по ремонту и пошиву обуви, и когда я ухожу в отпуск, мои клиенты не бегут к другим, они дожидаются меня. Некоторых я знаю почти 20 лет. Когда тебе так доверяют, ты не имеешь права подвести. Я провожу в мастерской 10 часов в день, но ради преданного клиента могу задержаться и до полуночи.

На вопрос, сколько пар обуви успеваете починить за день, Сергей, смутившись, признается, что не считал: заказы все разные, где-то только профилактику сделать, а бывает такую убитую обувь принесут, что полдня с ней провозишься.

– В среднем я ремонтирую по 15-20 пар в день, конечно, это мало, – рассказывает сапожник. – Люди стараются купить дешевую обувь, чтобы отходить сезон и выбросить. У меня одна клиентка захотела набойки поменять, когда я ей озвучил сумму, она рассмеялась – у нее, мол, туфли дешевле. Не удивлюсь. Сейчас много обуви низкого сорта. Да и цена не всегда говорит о качестве. Появилось модное слово экокожа – это обычный дерматин. Да и с прошивкой не все гладко. 80% обуви имеет декоративную строчку.

Самое главное в обуви – удобная колодка, прошивка и кожаная стелька. Все остальное можно исправить применением сопутствующих средств, уверен сапожник. Даже замшу можно носить в дождь и слякоть, предварительно обработав ее. Кстати, чтобы обувь подольше вам прослужила, Сергей Басунков предлагает придерживаться нескольких правил: сушить обувь при помощи электросушилок или газетной бумаги, плотно набив ею промокший ботинок, никаких батарей! Не ленитесь мыть и кремить обувь после носки, забудьте про губки для придания блеска – только крем натурального происхождения. Но главное – любая обувь должна отдыхать. Нельзя месяцами носить одну и ту же пару. Обуви, как и человеку, нужны выходные! Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]