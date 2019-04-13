ПУТЕШЕСТВИЕ ДАРЕЛЛА В СОЧИ

В Кавказском заповеднике было немало интересных гостей. Один из них – Джеральд Дарелл, известный в мире натуралист, зоолог и писатель. Он побывал в Сочи и в заповеднике в 1984 году. В то время Дарелл снимал многосерийный документальный фильм о редких животных "Путешествие Дарелла по России", в котором должен был рассказать о ситуации с охраной редких животных: сайгаков, бобров, сибирского соболя, зубра – в нашей стране. Он проделал огромную работу: было снято 13 серий фильма. В Кавказском заповеднике Джеральда Дарелла интересовали зубры.

В съемочной группе канадской телекомпании "Примедиа" были режиссер Поль Ланг, кинооператор Редней Чартерз, директор фильма Донна Дудински, ведущая Ли Дарелл – супруга Джеральда. Гости прилетели в Сочи и в первый день посетили парк "Дендрарий". Здесь, на верхней площадке подъемника, начались съемки фильма. В заключение эпизода Ли пообещала телезрителям будущие встречи с природой и животными Кавказа.

Встречи и беседы с Джеральдом Дареллом, основателем Джерсийского зоопарка, писателем, запомнились сотрудникам Кавказского заповедника старшего поколения. Сопровождал гостей по заповеднику старший научный сотрудник, зоолог, кандидат биологических наук, а ныне доктор наук, профессор Анатолий Николаевич Кудактин.

В полете на вертолете гости восхищались лесом, сиянием горных вершин. С высоты на одном из хребтов были замечены зубры. Когда вертолет совершил посадку, группа направилась к животным. Зубры не выказали беспокойства и подпустили людей на расстояние, приемлемое для проведения съемки. Когда началась съемка, Дарелл воскликнул:

– А где же изгородь?

И только когда зубры стали уходить в лес, он понял, что это действительно дикие животные.

– Работа над фильмом проходила оперативно. Базой экспедиции был кордон Лаура, – рассказывает Анатолий Кудактин. – Здесь вечером Дарелл расспрашивал меня о работе заповедника. Его интересовала также история зубра, то, сколько теоретически зубров может обитать в заповеднике, подкармливают ли здесь животных и как обстоят дела с браконьерством. Запомнились нам и минуты отдыха у костра. Дарелл и его жена Ли говорили много добрых слов о нашей стране и ее людях.

После окончания работы было запланировано посещение пасеки, на которой гости пробовали медовые соты и поздние необыкновенно красивые румяные яблоки.

– Ни в одной стране мира меня не встречали с таким теплом и гостеприимством, как у вас, – говорил Джеральд Дарелл.

На прощание он пообещал, что когда закончит работать и начнет выбирать место, куда ему переселиться, то это, вероятно, будет Кавказ.

Но задуманного не произошло…Его жизнь оборвалась в 70 лет, в 1995 году. Джеральд Дарелл оставил добрую память о себе и свои книги, содержащие страстный призыв любить, изучать и беречь природу: "Наш мир так же сложен и уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутинки, и дрогнут все остальные…".

Людмила БОЙЧЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]