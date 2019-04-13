СПОЕМ, СОЛДАТ!

Целую неделю в Сочи звучат армейские песни. Ежегодный фестиваль "За веру! За отчизну! За любовь" проходит на курорте в 22 раз. В воскресенье жюри, наконец, вынесет свой вердикт, и участники фестиваля армейской песни узнают имена победителей.

Фестиваль проходит в Зимнем театре. Конкурсанты, съехавшиеся в Сочи из различных регионов и даже стран, соревнуются в шести номинациях: вокально-инструментальные ансамбли; авторы-исполнители; исполнители песен профессиональных авторов; солисты ансамблей песни и пляски; исполнители казачьей песни; духовые оркестры. Оценивают участников преподаватели Института военных дирижеров Военного университета Минобороны и члены Международного союза деятелей эстрадного искусства.

За 22 года существования фестиваля армейской песни он успел обрасти своими традициями:

– У фестиваля есть определенное правило, – рассказывает солист Ансамбля песни и пляски воздушно-десантных войск России, заслуженный артист России, подполковник Сергей Быстров, – человек, получивший Гран-при, впоследствии не имеет права принимать участие в конкурсе и выступать на этой сцене. Но чтобы не лишать возможности этих людей встретиться с Сочи и такой теплой аудиторией, мы организуем отдельный показательный концерт с их участием. Это полезно и для выступающих новичков, и для тех, кто уже был награжден жюри фестиваля.

В этом году в конкурсе принимают участие военнослужащие из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Норильска, Мурманска, Владивостока, а также представители погранвойск из Армении, Белоруссии, Кыргызстана и Узбекистана. Как отметил почетный гость фестиваля, заместитель председателя координационной службы Совета командующих пограничных войск Содружества независимых государств, генерал-майор Владимир Савенко, этот национальный колорит, присущий разным коллективам, безусловно, обогащает фестиваль.

В течение пяти дней на сцене Зимнего театра выступили 4 духовых оркестра, 15 музыкальных ансамблей, 2 ансамбля песни и пляски, 12 коллективов казачьей песни и 19 солистов ансамблей песни и пляски. Результаты фестиваля армейской песни "За веру! За отчизну! За любовь!" будут подведены в Зимнем театре уже завтра, 14 апреля. Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]