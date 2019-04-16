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Навеяно весной

Навеяно весной
Вторник, Апрель 16, 2019 - 07:39

В Сочинском художественном музее открылась традиционная отчетная выставка воспитанников детских художественных школ и школ искусств Сочи "Весенняя палитра".

В экспозицию вошли более 500 работ, выполненных детьми в различных техниках: вышивка, лоскутное шитье, керамика и скульптура, изделия из валяной шерсти, народные игрушки и скульптурные работы из бумаги ручного литья, папье-маше, батик, этнографические и авторские куклы, компьютерная графика, академические работы по рисунку, живописи. А также работы в трудоемких техниках печатной графики: линогравюре, каллиграфии, офорте ("сухая игла"), трафаретной печати.
Юные художники – это воспитанники трех художественных школ и шести художественных отделений детских школ искусства. А сами конкурсанты – это ребята в возрасте от 4 до 17 лет.
Выставка продлится до 28 апреля.
Ольга Круглова.

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