Навеяно весной

В Сочинском художественном музее открылась традиционная отчетная выставка воспитанников детских художественных школ и школ искусств Сочи "Весенняя палитра". В экспозицию вошли более 500 работ, выполненных детьми в различных техниках: вышивка, лоскутное шитье, керамика и скульптура, изделия из валяной шерсти, народные игрушки и скульптурные работы из бумаги ручного литья, папье-маше, батик, этнографические и авторские куклы, компьютерная графика, академические работы по рисунку, живописи. А также работы в трудоемких техниках печатной графики: линогравюре, каллиграфии, офорте ("сухая игла"), трафаретной печати.

Юные художники – это воспитанники трех художественных школ и шести художественных отделений детских школ искусства. А сами конкурсанты – это ребята в возрасте от 4 до 17 лет.

Выставка продлится до 28 апреля.

Ольга Круглова. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]