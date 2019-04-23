С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

Ярко, увлекательно и познавательно провели субботнее утро юные читатели Центральной городской детской библиотеки им.Н. Островского. Сотрудники хранилища знаний устроили для ребят "Библиоутро".

"Библиоутро" – это детская версия Всероссийской акции в поддержку чтения "Библионочь-2019" и проходит оно обычно с 9 утра до 2 часов дня. В этом году, согласно единой для всех библиотечных систем страны концепции, сочинское "Библиоутро" было посвящено Году театра в России и называлось "Весь мир -театр". Сотрудники библиотеки пригласили мальчишек и девчонок в путешествие в мир театра, которое началось праздничным концертом "Поднялся занавес, и вот…".

Первым перед юной публикой выступил артист Сочинской филармонии Николай Горенко, виртуозно исполнивший на гармошке детские песни и мелодии из советских мультиков. Большинство девчонок и мальчишек впервые увидели гармонь с колокольчиками, гармонь-черепашку и самую длинную в мире ливенскую гармонь. А когда исполнитель достал из своей волшебной шкатулки гармоники размером чуть больше ладони взрослого человека, дети вовсе запищали от восторга. Бурными овациями встречали и солистов вокально-инструментального ансамбля "Красавица и чудовище", исполнивших партии Пьеро, а также Лисы Алисы и Кота Базилио из фильма-спектакля "Золотой ключик". Побывали юные зрители и на настоящем кукольном спектакле "Волшебство под Рождество", подготовленном актерами театральной студии "Театр в тебе". Сюжетная линия строилась вокруг сошедшего на Землю Ангела, которому во чтобы то ни стало нужно было исполнить три желания. Но все люди, которых посланник небес встречал на своем пути, не верили в чудо и чистые помыслы главного героя, и Ангел улетел домой, так и не исполнив ни одного желания. Примечательно, что весь реквизит, включая авторских кукол, юные актеры сделали самостоятельно.

Волшебным и незабываемым для юных читателей стало погружение в мир теней. Силами сотрудников библиотеки для мальчишек и девчонок был подготовлен теневой кукольный спектакль по сказке Г.Х. Андерсена "Принцесса по горошине". Ребята, затаив дыхание, следили за приключениями принца и считали тюфяки и перины, под которыми спрятала мудрая королева крохотную горошину. Кульминацией "Библиоутра" стал мастер-класс по изготовлению миниатюрной книжки-оригами. Кто-то из ребят выпустил сборник сказок, кто-то энциклопедию, а кто-то и учебник по математике. Кроме того, все пришедшие в это утро в ЦДБ им. Н.Островского могли сделать селфи со сказочными персонажами в уютных фотозонах, а также проверить свои ораторские способности в квесте "Открытый микрофон", прочитав любимый стих, басню или отрывок из произведения.

– В этом году нам было особенно радостно и приятно проводить "Библиоутро", ведь тема театра дает огромный полет для фантазии и творческого самовыражения, – рассказала корреспонденту "Новостей Сочи" заведующая Центральной городской детской библиотекой им. Н.Островского Салтана Заика. – Я благодарна своим коллегам за проявленные креатив, нестандартные решения и невероятную энергетику, которую, я уверена, почувствовали наши гости. Я видела горящие глаза детей, слышала их четкие ответы на вопросы викторины и радовалась в душе. И сегодня есть дети, которые любят и хотят читать книги, и нам важно привлекать их в библиотеки, в том числе проводя подобные мероприятия и акции.

Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]