Евгений БАЖАНОВ: "Наталья Бажанова подготовила двух президентов"

Издательство "Молодая гвардия" в серии "Жизнь замечательных людей" выпустило книгу "Наталья Бажанова" (1947 – 2014), посвященную почетному доктору Дипломатической академии МИД России, ученому-востоковеду, экономисту, политологу, педагогу и дипломату.

В предисловии говорится: "Это книга о действительно замечательном человеке: ученом с мировым именем, Женщине с большой буквы – Наталье Бажановой. В большинстве воспоминаний она характеризуется как светлый и чистый человек. При этом внешне она сравнивается с признанными эталонами красоты: Одри Хeпбёрн, Жаклин Кеннеди, великой княгиней Елизаветой Федоровной… Президент Южной Кореи, лауреат Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжун однажды сказал: "Наталья Бажанова – лучший в мире специалист по Северной Корее". А ректор МГИМО академик Анатолий Торкунов высказался еще яснее: "Можно сказать о Наташе, что это как раз тот случай, когда человек "памятник себе воздвиг нерукотворный".

Практически одновременно вышел в свет десятый том многотомника "Миг и Вечность". Автор обеих книг наш земляк, который родился и вырос в Сочи Евгений Бажанов, директор Института актуальных международных проблем при Дипломатической академии МИД России, муж Натальи Бажановой, рассказал "Вестнику Кавказа" об этих изданиях.

– В последнее время вышло две книги под вашим авторством. Чему посвящен десятый том серии "Миг и вечность"?

– Десятый том охватывает 2000 – 2006 годы. В него вошло все, что касается Дипломатической академии, событий в России, международных проблем. А 11-й и 12-й тома, которые скоро выйдут, посвящены тому же периоду, но в них речь идет о наших поездках за рубеж. Там и Швейцария, и Румыния, и Чехия, и Япония, и США, и Китай, и еще целый ряд стран. Это анализ того, что мы видели, что нас интересовало. В структуре многотомника я отталкиваюсь от Дипломатической академии и ее ректоров. В 2000 – 2006 годах Дипакадемию возглавлял Юрий Евгеньевич Фокин. Этому периоду и посвящены 10-й, 11-й и 12-й тома. В 2006-2010 годах во главе Дипломатической академии стоял Александр Николаевич Панов. Этому периоду будет посвящен 13-й том. В 2011 году ректором стал я. Это будет уже 14-й том…

– Серия "Миг и вечность" не столько биография, сколько попытка осмыслить окружающий мир. Какие выводы вы хотите донести до читателей?

– Вы правы. Это, с одной стороны, мемуары, а, с другой стороны, мы там не в центре внимания. Мы просто описываем нашу жизнь, жизнь разных стран. А мысли в книге совершенно разные. Там есть, например, наблюдения за экономическими реформами в Китае – можно много полезного вынести из этого опыта. Анализируются наши противоречия с Западом, причины того, почему возникли эти противоречия, можно ли их преодолеть, и если можно, то как. Рассказывается об особенностях культур разных стран – румынская культура, чешская культура. Подробно рассказывается о Швейцарии, которую некоторые считают моделью мироустройства. Швейцария состоит из маленьких кантонов, которые миролюбивы, демократичны, в которых развита экономика. Швейцария – одна из самых развитых стран, которой многие хотят подрожать, куда хочется приехать, чьи товары хочется купить, чей опыт хочется использовать. В книге речь идет также об Англии, о ее отношении к России, к США, к другим странам, рассказывается о том, как работает английская экономика. Если говорить о выводах, то их, конечно, сотни. Кто-то с ними согласится, кто-то не согласится, но это наши личные впечатления, наш личный анализ.

– Могли бы вы поделиться выводами относительно отношений России и Запада?

– Когда распался Советский Союз, Соединенные Штаты решили, что они обязаны руководить миром. Они знают, куда мир вести, как ставить на рельсы рыночной экономики, провозглашать демократию, американские ценности. Какое-то время мы с этим мирились, пока были слабы, думали, что вольемся в "семью цивилизованных стран", и все будет у нас хорошо. Но выяснилось, что очень сложно вести дело с американцами. Во-первых, они "садились нам на голову". Во-вторых, мы теряли друзей и вообще связи на других направлениях – в Азии, на юге и так далее. В-третьих, американцы ничего нам толком не давали. Попытки наладить с ними равноправное экономическое сотрудничество ни к чему не привели. Мы пытались копировать американские и в целом западные схемы, но они у нас не работали. Приглашали в Россию советников, которые руководили нашими реформами – не получилось. В итоге наступило разочарование. Россия как крупная держава, как страна с богатой историей, с огромной территорией, огромной военной, экономической, интеллектуальной мощью, не могла оставаться младшим партнером. Как только мы набрались сил, заявили о собственной повестке во внешней политике. Тогда и начались столкновения с Западом. США ведь признают только тех, кто им подчиняется. Эта американская политика не нравится не только России, но и Китаю, в той или иной степени Индии и другим странам.

Попытка США сохранить гегемонию и сопротивление со стороны остальных стран создает разлом в международных отношениях. Эта борьба будет продолжаться. Америка – мощная держава, и ни одно государство в истории человечества, имея такую мощь, добровольно не отказывалось от попыток руководить другими. Тем более у США глобальные интересы, экономика, связанная со всем миром. Это тоже подталкивает Америку к ведению такой агрессивной политики. Это первый разлом.

Второй разлом намечается в отношении Китая. Китай набирает экономическую и политическую мощь, а это вызывает опасения и страхи со стороны США, которые хотят руководить всем Азиатско-Тихоокеанским регионом. Китай развивает свою военную сферу, что ведет к росту напряженности с США и их союзниками – Японией, Австралией и так далее.

Третий разлом связан с Россией. Пока мы были слабыми, нас все на Западе жалели, гладили по головке, обещали помочь. Как только мы набрали мощь, начались трения, особенно на постсоветском пространстве. Эта ситуация даже сложнее, чем была в период холодной войны. Тогда ведь США и в целом Запад не влезали в нашу зону влияния – ни в страны Восточной Европы, ни тем более в советские республики. Наши интересы сталкивались в отдаленных районах – Вьетнам, Никарагуа, Ангола. А сейчас США не признают никакого равенства и вторгаются в зоны влияния России, связанные с ее безопасностью. Это и Украина, и Грузия. Идет борьба за наше жизненное пространство. Россия, как говорят наши руководители, по-прежнему настроена на сотрудничество, на преодоление разногласий. Но для этого надо находиться на позициях признания интересов друг друга и вести переговоры на основе равенства. Самый острый вопрос – вопрос разоружения. Сейчас американцы выходят из всех соглашений и договоров, поэтому ситуация становится очень сложной.

– Наталья Бажанова вела активную научную деятельность, написала огромное количество трудов, исследований. Но, кроме того, она воспитала плеяду выдающихся специалистов-международников. Под ее руководством защитились два президента, это бывший южнокорейский президент Ким Дэ Чжун и нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Вы пишете об этом в книгах?

– Безусловно. В книге из серии ЖЗЛ об этом сказано коротко, поскольку объем самой книги небольшой. Зато в десятом томе "Миг и вечность" много разных интересных деталей. Кстати, некоторые удивляются, что книга "Наталья Бажанова" в серии ЖЗЛ посвящена не слишком известному широкой общественности человеку, она же не какая-нибудь кинозвезда. Я в этой связи отвечаю, что если тренер подготовил олимпийского чемпиона, то ему дают ордена, звания. В случае Натальи Бажановой нет ни одного олимпийского чемпиона, но есть два президента, причем очень важных стран. Южная Корея – одна из крупнейших и наиболее развитых стран мира; Казахстан тоже очень крупная и важная страна, тем более для России. Кроме того еще 24 человека защитили диссертации под руководством Натальи Бажановой. Бывший министр иностранных дел Киргизии Алибек Джекшенкулов, который сейчас возглавляет киргизское диппредставительство в Москве, это послы ОАЭ в России, Йемена в России, Сирии, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, экс-президент Северной Осетии Александр Дзасохов и очень многие другие уважаемые люди. Наталья Бажанова была их научным руководителем, консультантом. Это большой вклад в науку.

Если говорить о Ким Дэ Чжуне, то мы его знали еще в 1970-е годы, когда работали в США. Он был диссидентом, скрывался от южнокорейских властей, когда у власти в Южной Корее были военные. Он хотел написать диссертацию о том, как улучшить отношения с Северной Кореей, и сделал это под руководством моей супруги. В диссертации он разработал политику "солнечного тепла", политику улучшения отношений с Северной Кореей. Став в 1998 году президентом Южной Кореи, Ким Дэ Чжун начал политику, разработанную в диссертации, проводить в жизнь. Причем настолько успешно ее проводил, что получил Нобелевскую премию мира. Потом, правда, к власти пришла партия, которая проводила жесткую политику в отношении Севера, ситуация оказалась на грани войны. Но сейчас к власти вернулась партия Ким Дэ Чжуна, которая возобновила его политику, и мы видим результаты: встречи на высшем уровне между Севером и Югом, встречи президента США с Ким Чен Ыном. Ким Дэ Чжун сам не раз говорил, что Наталья Евгеньевна Бажанова помогла ему разработать теоретически схему того, как надо проводить политику с Севером.

То же самое можно сказать о диссертации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он был премьер-министром, до этого министром иностранных дел Казахстана, под руководством Нурсултана Назарбаева занимался разработкой основ казахстанской внешней политики, налаживал отношения Казахстана с внешним миром. Это было сверхсложное дело – надо было по-новому строить отношения с Россией, Китаем, США, мусульманским миром. Диссертация была посвящена тому, как Казахстан должен развивать свою политику. Теоретический вклад Натальи Бажановой в эту диссертацию, безусловно, есть. (См. также Евгений Бажанов: "Касым-Жомарт Токаев – человек, любящий и знающий Россию").

– В серии ЖЗЛ вышло уже второе издание, посвященное Наталье Бажановой. Чем оно отличается от изданного ранее?

– Ранее был издан "Светлый мир Натальи Бажановой", где была ее биография, перечень всех работ, которые она опубликовала, перечень всех научных и политических мероприятий, в которых она участвовала, ее преподавательская деятельность, все ее достижения в жизни, корреспонденция, письма, которые она получала. Я выбирал из этих писем (а их очень много было) наиболее интересные, которые рассказывали о других странах, культурах. Также в первой книге были воспоминания о Наталье Бажановой государственных деятелей, которые с ней были связаны по диссертациям и по другим причинам, друзей, товарищей по работе, по дипломатии… – всего 154 человека. Словом, "Светлый мир Натальи Бажановой" – своего рода справочник о ее жизни.

А вышедшая сейчас в серии ЖЗЛ книга – квинтэссенция "Светлого мира" и томов "Миг и вечность". Это особый жанр, где рассказывается о жизни человека несколько по-другому. В этом случае мне говорили, о чем надо писать: этого не надо, здесь побольше, чтобы ее дневников было побольше, ее личных воспоминаний, поменьше рецензий на ее книги, а то скучно читать и так далее. Мои друзья, руководители "Библио-Глобуса" – Борис Семенович Есенькин и его заместитель Сюзанна Юрьевна Мкртычева – помогали мне с книгами "Светлый мир" и "Миг и вечность", советовали, как писать, что писать, а потом эти книги активно распространяли через свои магазины, устраивали презентации. Именно они, все это читая или слушая мои выступления на презентациях книг, пришли к выводу, что надо сделать такую книгу и для известной серии ЖЗЛ. Сегодня уже началась дискуссия по поводу этой книги в социальных сетях, появились горячие сторонники. Кто-то советует почитать, кто-то высказывает сомнение в том, что это формат ЖЗЛ, кто-то пишет, что заметил сходство Натальи Бажановой с актрисой Кларой Лучко. У "Библио-Глобуса" есть Instagram, там уже немало откликов. То есть благодаря новой книге, пошла активная реакция.

– Будет презентация книги?

– Презентация пройдет в "Библио-Глобусе" через месяц. Они предлагают представить и книгу из серии ЖЗЛ, и три последних вышедших тома "Миг и вечность". Надеюсь, что в Дипакадемии также проведем презентацию. Наталья Бажанова ведь и сама выпустила 28 книг, и они касаются не только Кореи, но и Китая, и Японии, и стран Юго-Восточной Азии, и Италии, и Франции, и США. Два тома "Америка вчера и сегодня" – 1500 страниц, ее фундаментальный труд. У Натальи Бажановой были также книги по теории международных отношений, по глобальным проблемам, по истории России, по истории российской внешней политики, по нынешней российской политике. Все это фундаментальные книги, основанные на источниках, на анализе работ других авторов. Не просто заметки. Хотя есть книги, которые преподносятся как заметки, скажем, об Италии. Мы с женой не суперспециалисты по Италии, но встречали итальянцев на протяжении всей нашей жизни, и когда в США работали, и в Китае, и в Москве. То, что мы прочли и услышали об Италии, написали и назвали "путевыми заметками", хотя на самом деле это чуть-чуть серьезнее, чем путевые заметки.

Стоит отметить, что Наталья Бажанова преподавала в самых разных вузах, принимала участие в международных конференциях. Если взять только США, то это Йельский университет, Колумбийский университет, Гарвардский университет, Джорджтаунский университет, Университет Джорджа Вашингтона, Университет Бригама Янга в Юте, Стэнфордский университет в Калифорнии, Калифорнийский университет, Южный Калифорнийский университет, Монтерейский институт международных исследований. В Китае это Пекинский университет, Народный университет, Фуданьский университет в Шанхае, Сямэньский университет. В Корее практически в каждом вузе она преподавала, читала лекции или участвовала в конференциях. То же самое в Японии. Также в ее списке Австралия, Новая Зеландия, Австрия, Германия, Великобритания, Румыния – это десятки стран.

Наталья Бажанова – почетный доктор Дипломатической академии, Калифорнийского университета, Пекинского университета, Сеульского национального университета. Она публиковала статьи в прессе, в периодической печати, в научных журналах, в общей периодике, была колумнистом, постоянным ведущей газеты "Жэньминь жибао" и двух южнокорейских газет. Получала премии как лучший колумнист – однажды на Тайване, дважды в Южной Корее.

Что касается дипломатической деятельности, то Наталья Бажанова работала пресс-атташе в США в 1970-х годах. В книгах описывается, как она выступала, с кем общалась, как способствовала улучшению взаимопонимания между народами Советского Союза и США, улучшению политических отношений на официальном уровне. Потом она работала в Китае пресс-атташе. В книге серии ЖЗЛ есть кусочки воспоминаний разных людей, которые особо подчеркивают это направление ее деятельности. И китайский посол в Москве, и экс-президент Южной Кореи, и президент Казахстана говорят, что она сыграла большую роль в нормализации отношений России с Китаем и с Южной Кореей, в налаживании контактов между Северной и Южной Кореей. Это реальный вклад в нашу дипломатию. Книги можно приобрести в интернет-магазине OZON и в торговом доме "Библио-Глобус". Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]