Пятая, юбилейная

Всероссийская неделя охраны труда открылась вчера в Сочи ВНОТ-2019 – главное событие года в сфере безопасности труда и здоровья. В этом году оргкомитет по подготовке и проведению ВНОТ возглавляет заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Архитектура Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в Сочи пятый год подряд, строится на основных четырех тематических блоках, которые, по мнению оргкомитета, отражают современные тенденции развития отрасли и главные вопросы. Ежегодно мероприятие собирает около 10 тысяч человек.

На дискуссионных площадках будут обсуждаться как уже принятые нормы, так и те, которые еще только готовят к обсуждению. В мае текущего года планируется утвердить правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах. Также Минтруд России планирует исключить работу на компьютере из числа вредных факторов. Если заявленные поправки будут реализованы, это решит многолетний спор о необходимости прохождения медосмотров офисными работниками.

Уже не первый год специалисты ожидают федеральный закон, который изменит Трудовой кодекс рядом концептуально новых норм. Он призван изменить базовый принцип на предупреждение и профилактику, постоянное выявление опасностей и личное участие работников в обеспечении безопасных условий труда на своих рабочих местах и многое другое. Ожидаемое уже много лет изменение, которое касается организации времени труда и отдыха водителей автобусов и грузового автотранспорта. Авторы новых норм предлагают ввести обязательные перерывы для водителей: 45-минутный – через каждые 4,5 часа. При этом в течение суток водитель не может находиться за рулем больше 9 часов. И это, конечно, не все новшества в сфере труда, которые ожидаются в этом году. Мы будем держать вас в курсе. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]