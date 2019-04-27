ОДИН ГОЛ, ДА ПОБЕДНЫЙ

Футбольная команда "Сочи" закрепилась на втором месте, гарантирующем выход в премьер-лигу. В 33-м туре она добилась нелегкой победы во Владивостоке над "Лучом".

В целом игра прошла в равной борьбе. Кстати, как и в Сочи в первом круге, когда результат был 2:2. И так же, как тогда, дальневосточники с самого начала бросились вперед, снова надеясь на быстрый гол. Но на этот раз сочинцы не растерялись. Более того, раз за разом проводили довольно опасные контратаки, создавая выгодные для взятия ворот моменты. Однако после первого тайма на табло высвечивались нули.

Во второй половине встречи хозяева взяли на вооружение прессинг, обороняясь при этом большими силами. Гостям стоило большого труда взламывать защитную линию, и все же однажды мяч побывал в воротах "Луча". Многоходовую комбинацию на 67-й минуте точным ударом завершил Обольский. В итоге – 1:0.

28 апреля сочинцы сыграют на стадионе "Фишт" с соседом по турнирной таблице командой "Томь" из Томска; начало матча в 15 часов.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]