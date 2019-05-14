ДОРОГОЙ ПАМЯТИ – ОТ СОЧИ ДО БЕРЛИНА

В канун 9 Мая корреспондент "НС" побывал в столице Германии, которая наравне со всем мировым сообществом отпраздновала очередной День Победы над фашизмом – вот уже 74 года миллионы жителей одной из ведущих стран Евросоюза с благодарностью чтут подвиг советских солдат-освободителей. Чтобы проделать этот путь от Черноморского побережья Кавказа до столицы Германии длиной не в одну тысячу километров, простому советскому солдату потребовались годы. Сегодня страшные, неимоверно тяжелые версты войны, когда войскам Красной Армии жесточайшими боями приходилось отбивать у врага каждую пядь земли, легко умещаются в считанные сутки комфортного железнодорожного путешествия или несколько часов полета на современном авиалайнере. Конечно, повторить героический, на грани человеческих возможностей, марш-бросок почти семидесятипятилетней давности, нам, молодым, уже вряд ли под силу, да и, слава Богу, незачем. Поэтому есть во всем этом изначально некоторый элемент условности. Но все же. Ваш корреспондент, пунктирно отметив на географической карте основные точки памятного всем нам боевого маршрута, по которому шли и гнали врага наши солдаты-освободители, проследовал той же дорогой Победы – от города-госпиталя до стен Рейхстага.

Дорога, признаюсь, была волнительной. Мысль о том, как живем сегодня мы, и что пришлось пережить тогда им, старшим, оказавшимся в эпицентре опаленной войной эпохи, когда мир в одночасье раскололся на две неравные части – уже захваченную фашизмом и отчаянно сопротивлявшуюся победной поступи нацизма – отзывалась отчаянной болью в сердце. Колеса поезда без устали наматывали-накручивали километры длительного пути, вместе с ними оставался позади, все дальше удаляясь, любимый город.

Мой путь лежал на север: Туапсе – Горячий Ключ – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград – Рязань – Курск – Тула – Подмосковье. За окнами галопом мчатся куда-то города, деревни и села, пережившие некогда горе, принесенное сюда на острие фашистского штыка, а также сотни обелисков, братских могил и воинских захоронений. Дальше – уже Москва. Отсюда, из столицы, так и оставшейся неприступной для жестокого врага, держу курс на запад – под крылом самолета проносятся Белоруссия, Украина, Польша, Чехия, Венгрия, Австрия.

Те же чувства – трепет и волнение – не будут покидать меня все дни пребывания в Берлине, земля которого обильно полита кровью советских солдат. Нечто подобное – сокровенное и глубоко личное – неизбежно испытывают все, кто родом из СССР. Понятны эти эмоции и рядовым жителям Германии.

…78-летний Леонид Иосифович Брюннер каждое утро преодолевает пешком почти четыре километра. Маршрут один и тот же, не меняется уже многие годы. Ежедневно приходить в мемориальный комплекс советским воинам, расположенный в Трептов-парке, что в центре немецкой столицы, для него не столько давняя привычка – святой долг. Это все, что я могу сегодня сделать, говорит он. Старик проделывает привычный путь неспеша, в скорбном молчании. Он одинок – торопиться некуда. Удобно устроится на скамье, может задумчиво сидеть тут часами. Герр Леонид – из поволжских немцев, в 1993-м перебрался в Германию, живет в нескольких кварталах отсюда. Ему не довелось лично наблюдать за процессом разрушения Берлинской стены, но отправной точкой в своей жизни он считает именно этот исторический момент. Только после падения железного занавеса у него появилась возможность вернуться на историческую родину.

– Когда началась война, отец сказал нам – беда пришла! – вспоминает Леонид Иосифович. – Он работал на стратегическом заводе, который вскоре был эвакуирован на Урал. Семью вывезти ему не дали – был вынужден уехать один. Из пятерых малолетних детей войну пережил только я один. Не дожили до Дня Победы и родители. Мать, Октябрина Сергеевна, пропала во время оккупации, о ее судьбе до сих пор ничего не известно. Отец, Иосиф Генрихович, умер от тифа где-то на севере: в конце войны его голословно объявили фашистским шпионом, что с ним потом стало, тоже не удалось выяснить. Так что фашизм, родившийся в Германии, откуда родом мой прапрадед, лишил меня, немца, самых родных и близких людей… Нацизм и есть нацизм – он преступен уже сам по себе.

Величественная 13-метровая фигура советского солдата под собирательным русским именем Алеша с опущенным мечом и спасенной им от варварства фашизма немецкой девочкой на руках – самый удачный символ воина-освободителя, считает Леонид Иосифович. Скульптура художника Евгения Вучетича и сам комплекс, открытый в Берлине 8 мая 1949 года, на территории которого похоронены почти пять тысяч советских солдат, всегда считались знаковыми для Германии, говорит собеседник.

В соответствии с российско-германским договором все мемориальные комплексы и воинские захоронения, расположенные на территории Германии, находятся под защитой этого государства. Свои обязательства немцы выполняют в полной мере. Правительство страны время от времени проводит реконструкцию и благоустройство памятных мест. Серьезно поработали немецкие специалисты и над фигурой воина из Трептов-парка – в октябре 2003 года памятник был демонтирован, переправлен на остров Рюгель и обновлен в одной из художественных мастерских. Весь процесс работы, занявший в общей сложности семь месяцев, обошелся государственной казне Германии почти в полтора миллиона евро. Сам парк, основанный в 1876 году, имеет большую историческую ценность, поэтому усиленно охраняется, а порядок, царящий здесь, можно назвать просто образцовым.

…До появления Берлинской стены район Тиргартен исторически являлся основной транспортной артерией столицы Германии. В советское время попасть из Восточного Берлина в Западный можно было как раз этим путем, если бы не та самая искусственная преграда, возведенная политиками. Прямой широкий проспект с насыщенным автомобильным движением ведет от знаменитой Триумфальной Колонны высотой в семьдесят метров или "Золотой Эльзы", как называют ее здесь, прямо к Бранденбургским воротам. Квартал оживленный, туристические автобусы снуют постоянно, напоминая вагоны московского метро в часы пик. Тут же по соседству расположен крупный мемориальный комплекс, построенный в память о подвиге Красной Армии, освободившей столицу Германии.

– Это место не менее посещаемое, чем другие достопримечательности Берлина, – говорит наш сопровождающий, представитель местной адыгской общины Эргун Хуаж. Он живет здесь более тридцати лет, поэтому с историей города и его окрестностей знаком очень хорошо.

На территории комплекса захоронены две с половиной тысячи наших солдат, в мае сорок пятого штурмовавших Берлин. У входа установлены два настоящих советских танка и гаубицы. Это те самые легендарные "тридцать четверки", в свое время первыми вошедшие в Берлин, а выстрелы орудий, сегодня выглядящие вполне миролюбиво, возвестили миру о падении Третьего Рейха. Тут же высится фигура-символ воина-освободителя, на стене за скульптурой – фамилии наших солдат и офицеров, погибших в боях за столицу Германии. Осенью 2007-го при финансовой поддержке городского сената Берлина мемориал прошел капитальную реставрацию, а еще через год здесь появилось уникальное в своем роде световое оформление, благодаря чему поток людей сюда не иссякает даже в вечернее время.

…Все дороги Берлина так или иначе ведут к Рейхстагу – достаточно взглянуть на туристический путеводитель. Явственно ощущается это и в непосредственной близости от величественного здания бывшей рейхсканцелярии, вплоть до 8 мая 1945 года являвшейся символом немецкого фашизма. Неторопливый путь от мемориала, расположенного в районе Тиргартен, сюда, до площади Кролль-Опер, занял всего минут пятнадцать – километр до Бранденбургских ворот, затем еще столько же – налево вдоль линии бывшей Берлинской стены – она отмечена на улице особым цветом брусчатки. Жизнь многомиллионного города идет своим чередом – вокруг снуют толпы иностранных туристов, длинной, нескончаемой вереницей друг за другом плывут двухэтажные комфортабельные автобусы, круглосуточно работают магазины, бутики, кафе, рестораны.

От привычной картинки из школьного учебника истории, на которой изображен разрушенный купол Рейхстага с водруженным над ним красным стягом, естественно, не осталось и следа. Этот район давно "зализал" кровоточащие раны былой жестокой войны – стал таким же современным и благоустроенным, как и другие кварталы Берлина. Здание немецкого общественного парламента, Бундестага, работавшего здесь в советское время, сегодня занимает городской сенат. Знаменитый купол теперь выполнен целиком из стекла – по выходным он открыт для всеобщего посещения. Тысячи туристов выстраиваются в длиннющую очередь только ради того, чтобы, взобравшись по винтовой лестнице на самый верх, увидеть мегаполис с высоты птичьего полета. Ощущения, безусловно, непередаваемые, как и сама атмосфера этого места – победное шествие советской армии, с боями прошедшей половину Европы, закончилось именно здесь. Все это заставляет остановиться, замереть, задуматься, вспомнить о тех, кто навсегда остался лежать в немецкой земле. Есть среди них, конечно, и сочинцы…

Каждый добропорядочный немец считает своим святым долгом почтить память жертв фашизма – люди разных возрастов приходят в эти майские дни к мемориалам и солдатским захоронениям, несут сюда живые цветы. В нынешнем году в патриотической акции "Бессмертный полк", к которой присоединилась и Германия, приняли участие более трех тысяч жителей Берлина. Они привыкли четко разделять историческую память и политику, прошлое и настоящее, поэтому относятся к подвигу советского солдата, к вкладу нашего народа в общее дело Победы над нацизмом с искренней благодарностью.

Анзор НИБО.

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