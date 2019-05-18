Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Май 2019  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Главная » содержание

ПОБЕДА У СОЧИНЦА

ПОБЕДА У СОЧИНЦА
Суббота, Май 18, 2019 - 07:08

В Краснодаре завершился XVIII Фестиваль героико-патриотической песни "Пою мое Отечество". Муниципальные этапы фестиваля проходили в течение двух месяцев, а в апреле на зональных этапах участники боролись за место в финал. По итогам финального этапа были определены победители фестиваля.
13 мая для награждения на сцену вышли 25 лауреатов фестиваля. Гран-при конкурса завоевал студент Сочинского колледжа искусств Алексей Блинов, выступивший с песней "Родники вы мои, родники".
В этом году фестиваль проводился в 18-й раз. Творческий конкурс проходил в двух возрастных категориях и двух номинациях: соло и вокальные коллективы. Участниками фестиваля стали более 11 тысяч молодых исполнителей.
Ольга КРУГЛОВА.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи