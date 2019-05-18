ПОБЕДА У СОЧИНЦА

В Краснодаре завершился XVIII Фестиваль героико-патриотической песни "Пою мое Отечество". Муниципальные этапы фестиваля проходили в течение двух месяцев, а в апреле на зональных этапах участники боролись за место в финал. По итогам финального этапа были определены победители фестиваля.

13 мая для награждения на сцену вышли 25 лауреатов фестиваля. Гран-при конкурса завоевал студент Сочинского колледжа искусств Алексей Блинов, выступивший с песней "Родники вы мои, родники".

В этом году фестиваль проводился в 18-й раз. Творческий конкурс проходил в двух возрастных категориях и двух номинациях: соло и вокальные коллективы. Участниками фестиваля стали более 11 тысяч молодых исполнителей.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]