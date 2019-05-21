РЕЗУЛЬТАТЫ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ

В минувшие выходные в Зале органной и камерной музыки им.А.Ф.Дебольской при аншлаге состоялся отчетный концерт одной из старейших школ города – детской музыкальной школы №2.

На сцену вышли лауреаты зональных, краевых, региональных и международных конкурсов, а также преподаватели и выпускники. Открывал концерт сводный хор под руководством заслуженного работника культуры Кубани Н.Громовой. Особенным украшением концерта стали выступления фортепианного ансамбля педагогов "Рояль-квартет" (Т.Агафонова, Л.Саренкова, А.Осипова, О.Букевич), а также финалистов XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского: лауреата II степени I Международного конкурса пианистов (г. Хельсинки, Финляндия) Дарьи Хлыниной (фортепиано), обладателя Гран-при на V Международном конкурсе-фестивале "Волшебство звука" Ярослава Шмидта (виолончель), а также лауреата краевых и международных конкурсов Ирины Присяч (академический вокал). Завершился концерт ярким выступлением лауреата краевых конкурсов ансамбля народного вокала "Заряночка".

За прошедший учебный год 6 учеников школы взяли Гран-при международного и зональных конкурсов, 55 ребят стали лауреатами I степени, 47 – лауреатами II степени, четверо прошли в финал конкурса в рамках XVI Международного фестиваля им.П.И.Чайковского, двое прошли отбор в Академию Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова в Краснодарском крае.

Всего в различных конкурсах приняли участие более сотни детей, три творческих коллектива и сводный хор старших классов. В этом году школа выпустила более сотни учащихся, из них больше половины – с красными дипломами.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]