Рациональное отношение к природным ресурсам

Два года назад Сочи присоединился к общественному движению "Раздельный сбор" Деятельность движения "Раздельный сбор" стимулирует появление и развитие в России новой системы обращения с отходами, основанной на простых принципах: уменьшай потребление, используй повторно, перерабатывай, и формирует осознанное, рациональное отношение людей к природным ресурсам. Семь лет назад первая акция по раздельному сбору вторсырья состоялась в Санкт-Петербурге. Через пять лет к экологическому движению присоединился и наш город.

За это время не только горожане задумались об экологичности, научились раздельно собирать разные виды вторсырья и сдавать их на переработку. Идеи движения подхватили предприятия, образовательные учреждения. В городе появились предприниматели, которые централизованно заготавливают вторсырье и отправляют его на переработку. Раздельный сбор стал ближе: на контейнерных площадках, наряду с традиционными контейнерами для сбора ТБО, появились контейнеры для сбора пластика, а кое-где – и для макулатуры. На ежемесячных акциях "Раздельного сбора" наконец стали принимать стекло.

– Помимо организации акций "Раздельного сбора", я являюсь волонтером карты recyclemap.ru, где указываю проверенные точки сбора вторсырья в нашем городе. Любой желающий может открыть эту карту и найти ближайший к нему пункт приема вторсырья, – рассказала Ольга Бойко, активист движения в Сочи.

Двухлетие проекта "Раздельный сбор" сочинские активисты праздновали в День защиты детей целым рядом экологических инициатив. Помимо традиционного приема вторсырья в переработку, была организована дармарка – свободный обмен вещами. То, что не нужно нам, может пригодиться кому-то другому вместо того, чтобы пылиться в шкафу или оказаться на полигоне ТБО. На дармарку можно было принести ненужные вещи или взять то, что принесли другие, даже если вы ничего не принесли. Вещи, которые не нашли новых хозяев на дармарке, были переданы в отдел соцзащиты Хостинского района.

За праздничным чаепитием участники мероприятия обсудили, как прошел второй год деятельности общественной организации "Раздельный сбор" в Сочи, поговорили об актуальных и перспективных направлениях своего добровольного труда. Все желающие могли рассказать о своих экопроектах и узнать об уже существующих в городе.

Год назад Кавказский государственный природный биосферный заповедник получил грант на реализацию проекта "Чистые горы Кавказа". За этот год в Сочи удалось провести масштабную просветительскую работу. Организованы десятки экологических и обучающих мероприятий: акции, уроки для детей и подростков в школах и уроки в ТОСах курорта – для взрослого населения.

Задача проекта – не только популяризация раздельного сбора мусора на курорте, но и апробация механизма раздельного сбора на пилотных туристических объектах. На территории Кавказского заповедника ими стали четыре маршрута в Красной Поляне, а также Тисо-самшитовая роща.

– В других городах этот проект не был успешно осуществлен, потому что раздельный сбор происходил, а дальше отходы все равно вывозились на полигон, и это демотивировало участников. Нам повезло, потому что мы начали проект, когда в городе работали заготовители сырья. Мы можем ответственно гарантировать, что отсортированные отходы: пластик, картон, стекло – будут переработаны, – рассказала Ольга Пегова, заместитель директора по экологическому просвещению Кавказского государственного природного биосферного заповедника в минувшую пятницу на пресс-конференции, посвященной подведению первых итогов проекта.

В начале 2019 года операторы по переработке отходов пришли в Адыгею. Теперь проект будет действовать на всей территории заповедника. Реализовать проект было бы сложно без поддержки партнеров программы. Кавказский заповедник активно сотрудничает с департаментами администрации Сочи, экологическим советом, информационными партнерами, сочинскими вузами, студентами и волонтерами. Накопленным опытом заповедник готов делиться с другими структурами, предприятиями и организациями. Так, программу уже начал внедрять на своей территории Сочинский национальный парк. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]