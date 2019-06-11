Служить природе

День эколога сотни юных сочинцев провели на площади имени Николая Островского. Здесь для жителей и гостей города развернулись разнообразные точки активности. В мероприятии приняли участие глава города Анатолий Пахомов, депутаты Городского Собрания Сочи и сотрудники администрации города, Студенческий совет Сочи, Городской ученический совет старшеклассников, социальный комитет по делам молодежи.

Активисты движения "Раздельный сбор" знакомили всех желающих с передвижным "музеем вторсырья" – различными вещами, которые делаются из отходов, сданных в переработку. Прошел мастер-класс по изготовлению изделий из вторсырья, работала выставка изделий из природных материалов.

Центр развития молодежи развернул в тени катальп настоящую туристическую полосу препятствий. Кавказский заповедник на интерактивной площадке рассказывал о проекте реинтродукции переднеазиатского леопарда в горах Западного Кавказа. Ученики художественной школы устроили пленэр, эколого-биологический центр рассказывал о рыбке гамбузии. Впрочем, на саму рыбку можно было и посмотреть… в аквариуме. Клуб экскурсоводов "Эрудит" организовал и провел викторину.

На импровизированной сцене у здания Городского Собрания Сочи состоялся концерт вокальных и хореографических коллективов. Звучали песни и даже частушки о Сочи и природе. Незабываемым стало выступление чемпиона России и Европы по гиревому спорту Василия Мельникова. Атлет продемонстрировал жим одной рукой гири 24 кг 100 раз за 5 минут. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]