Туристско-краеведческая деятельность является важным аспектом в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря ей происходит оздоровительное влияние природной среды, изменение и расширение круга общения, переход из роли опекаемого объекта воздействия в роль активного субъекта взаимодействия, освоение новых знаний и умений.

Для наших воспитанников был проведён мастер-класс по туризму, целью которого было дать старт в развитии этого направления в Сочинском реабилитационном центре.

Дети сначала побывали в сочинском отделении Русского географического общества, где учились ставить палатку, узнали, как пользоваться компасом и в какой последовательности заполнять рюкзак, что должно быть в аптечке.

После этого они отправились в небольшой тестовый поход к Агурскому ущелью. Наш инструктор, основатель семейного турклуба SOCHI_TURISTO Елена Кононович сначала познакомила ребят с основами безопасности в походе, а затем повела по маршруту до Чёртовой купели, делая частые остановки и знакомя детей с эндемиками кавказского леса, показывая выходы сероводородных источников, объясняя, как на месте древнего океана Тэтис образовались наши горы.

Интересно было не только детям, но и их родителям, которые попросили сделать следующий маршрут более сложным и продолжительным, так как с этим они справились легко, надышавшись свежим воздухом, получив заряд бодрости и массу положительных эмоций!

В. Никифорова, заведующая ОППР. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]