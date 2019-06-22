Улица – визитка города

Вопросы благоустройства придомовых территорий, чистоты дорог в Сочи, безопасности отдыха на курорте обсудили в ходе планерного совещания в администрации города на этой неделе.

Каждая городская улица в пик высокого сезона – визитная карточка, по которой судят о курорте в целом. Все городские службы, отвечающие за чистоту, летом работают в усиленном режиме, но не все выполняют свою работу на отлично.

– Все дороги необходимо по ночам не только пылесосить, но и мыть. И проезжую часть, и тротуар в обязательном порядке. Если не хватает техники у подрядчиков, заключайте договорные отношения с ДРСУ, – поставил задачу мэр Сочи Анатолий Пахомов.

Чистоту улиц мэр будет проверять ежедневно. Содержать придомовые территории в идеальном состоянии – задача управляющих компаний.

Вернулись на совещании и к вопросу безопасности летнего отдыха, который обсуждали на прошлой неделе. Несмотря на то, что большинство экскурсионных фирм в городе работают с соблюдением всех требований, имея полный пакет документов, есть и те, которые оказывают услуги без лицензии. У муниципалитета нет полномочий контролировать работу экскурсионных автобусов, поэтому мэр обратился к правоохранительным органам с просьбой помочь в ее организации.

В свою очередь мэрия готова помочь и волонтёрами, и народными дружинниками, и информацией.

Обсудили и работу казачества. Каждый год с наступлением лета на самые оживленные перекрестки Сочи в помощь инспекторам ДПС выходят казаки. Находясь на обочине рядом с зеброй, они регулируют потоки пешеходов и транспорта, обеспечивая безопасность всех участников дорожного движения. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]