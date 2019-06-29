Кому перед соседями не стыдно?

Считается, что в селе живут люди работящие, оберегающие свой дом – свою крепость, денно и нощно благоустраивающие уголок земли, где довелось пустить корни. К тому же в деревне, как правило, все друг друга знают, и у большинства выработалась привычка жить с оглядкой на чужое мнение, а между соседями и вовсе зачастую идет негласное соперничество за лучший урожай, клумбу или двор. Но в каждом правиле есть исключения. И бывает так, что среди образцовых подворий нет-нет да и появятся дворы, темным пятном ложащиеся на репутацию целого села, округа и даже района

В селе Измайловка Раздольского сельского округа больше четырех сотен домовладений. Есть детский сад, школа, дом культуры, офис врача общей практики, чайная фабрика и удивительная природа. Но назвать этот уголок райским не повернется язык. Слишком убого и заброшенно выглядят дворы почти половины села. Дополняют картину разрушенная система ливневой канализации и стихийные свалки, которые в летний период растут как грибы после дождя.

На одной из планерок глава города Сочи Анатолий Пахомов дал поручение управлению административной инспекции администрации города провести мониторинг сельских округов на предмет соблюдения населением правил благоустройства, сделав акцент на сбросы сточных вод, несанкционированные разрытия, а также мусор во дворах. Особое внимание глава города попросил уделить Раздольскому и Барановскому сельским округам. Именно с этих территорий поступает наибольшее количество жалоб и обращений во время традиционных сходов граждан. Сказано – сделано.

– За последние две недели нашими специалистами было проведено четыре выезда в Раздольский сельский округ, – рассказывает начальник отдела контроля по Хостинскому району управления административной инспекции администрации города Сочи Андрей Бершадский. – Участие в обходах приняли представители администраций Хостинского района и Раздольского сельского округа, совета ТОС "Измайловка", МУП города Сочи "Водоканал", а также представители правоохранительных органов. Было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях, выдано пять предписаний. В основном это захламление придомовых территорий пожароопасными материалами, что чревато возгоранием в летний период. Все материалы будут направлены на рассмотрение административной комиссии. Мы не являемся карательным органом, наша задача – проводить разъяснительную работу с населением и следить за устранением нарушений правил благоустройства. Из практики скажу, что не все хозяева домовладений нам рады. Население сопротивляется, ругается, не пускает во дворы. И только, как, к примеру, в селе Измайловка, увидев в числе рейдовой бригады "своих" – председателя совета ТОС Марину Турову, – вступают в диалог.

Марина Турова на посту председателя совета ТОС "Измайловка" чуть больше года, родилась и выросла в Измайловке, поэтому, по ее словам, не могла спокойно смотреть, как родное село приходит в упадок.

– В Измайловке проживают в основном люди среднего возраста, много пенсионеров, – рассказывает она. – Главная беда, на мой взгляд, в инертности местных жителей, у которых сформировалось потребительское отношение ко всему.

Работая в тесном контакте с администрациями города и Хостинского района, главой Раздольского сельского округа Павлом Николаевичем Кореловым, благоустраивается территория села, решаются социальные вопросы, депутаты помогают с продвижением проекта по газификации. Пришла пора и жителям "выйти из спячки", привести в порядок свои дворы, заборы, придомовые территории. Только совместными усилиями мы сможем сделать наше село краше и комфортнее. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]