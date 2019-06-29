РАБОТАТЬ ПО ЗАКОНУ

Экстремальный туризм должен быть безопасным. В Кичмайском сельском округе, на территории которого расположено несколько популярных экскурсионных объектов, в частности, знаменитые 33 водопада, удалось решить острейшую проблему, связанную с проверкой технического состояния автомобилей, осуществляющих пассажирские перевозки.

Многие годы тема обеспечения законной деятельности джипинга – увлекательные поездки в горы на автомобилях повышенной проходимости традиционно пользуются огромным спросом у гостей курорта – остается весьма актуальной для Сочи. Особые нарекания у сотрудников ГИБДД вызывало техническое состояние машин, задействованных в данной сфере. Требования к частным извозчикам предъявляются весьма жесткие, что вполне объяснимо: на кону жизнь и здоровье людей.

– В период курортного сезона в долине реки Шахе регулярно работает 36 автомобилей повышенной проходимости, главным образом "Газ-66", – рассказал "НС" председатель совета ТОС "Кичмай" Халид Тлиф. – Все они зарегистрированы в ГИБДД, своевременно проходят ежегодный плановый технический осмотр. Помимо этого, согласно существующим требованиям, допуск на маршрут ежедневно должна получать не только машина, но и сам водитель. Прежде чем сесть за руль, он обязан пройти освидетельствование у медика. Оказывать подобные услуги может только сертифицированная организация. Если раньше этот достаточно сложный вопрос каждый перевозчик вынужден был решать самостоятельно – приходилось специально ездить в разные населенные пункты района, теперь нам совместно с администрацией сельского округа при поддержке муниципалитета удалось значительно упростить данный процесс.

На техническом пункте, открытом на минувшей неделе в поселке Головинка, специалисты одной из сертифицированных организаций осуществляют ежедневный учет автомобилей, выходящих на маршруты, тщательную проверку их состояния, а также медосмотр водителей, в подтверждение чего делается специальная отметка в путевом листе.

Власти города, сотрудники ГИБДД и законопослушные предприниматели, работающие в туристической сфере, убеждены: правила и требования к оказанию услуг джипинга должны быть четкими, понятными, прозрачными и обязательно едиными для всех, а государственный контроль – всесторонним. Общая задача одна: сделать экстремальный туризм максимально безопасным. Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]