АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ? И ЭТО НЕ ШУТКА!

Летний солнечный дерматит, который часто еще называют аллергией на солнце, является наиболее распространенной формой фотодерматоза. И Сочи с его субтропическим жарким климатом нередко дарит подобную аллергию как туристам, так и местным жителям, которые, казалось бы, привыкли к палящему солнцу. Фотодерматоз обусловлен повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолету и вызывается воздействием солнечных лучей. С аллергией на солнце сталкиваются около 20 процентов населения во всем мире. Аллергия проявляется в виде небольших красных зудящих точек, которые чаще всего появляются на коже через 12 часов после контакта с солнцем.

– От аллергии на солнце очень часто страдают женщины в возрасте от 15 до 35 лет, – поясняет врач–аллерголог-иммунолог высшей категории Кожно-венерологического диспансера №2 Виолетта Алейникова. – Она доставляет дискомфорт, сказывается на внешности и проявляется в виде маленьких красных пятен, вызывающих интенсивный зуд и жжение. На лице эти пятна обычно не возникают, чаще на шее, плечах, руках и ногах. Другие симптомы фотодерматоза – шелушение кожи, высыпания в виде папул или фолликулитов (гнойничков), длительная пигментация на пораженных участках.

Часто признаки возникают не сразу. В отличие от солнечного ожога, фотодерматоз может развиться лишь спустя несколько часов после возвращения домой (фототоксическая реакция), а иногда и вовсе через несколько дней (фотоаллергическая реакция).

Причинами фотодерматоза служат ультрафиолетовые лучи, в особенности UVA-лучи. Повышают их негативное влияние дезодоранты, духи, мази и крема, которые были нанесены на чувствительную кожу перед выходом на солнце. Некоторые вещества в составе парфюмерных и косметических средств могут вступать в реакцию с ультрафиолетом и вызывать аллергию. Таким свойством обладают, например, эозин, содержащийся в губной помаде, и парааминобензойная кислота, входящая в состав некоторых солнцезащитных средств. Схожее действие оказывают и другие вещества: фенол, ретиноиды, салициловая, борная и полиненасыщенные жирные кислоты, сок петрушки, масло розы, бергамота, мускуса, зверобоя и сандала.

Нередко появление признаков аллергии на солнце вызывают лекарственные препараты. В частности: барбитураты, антигистаминные средства, цитостатики, оральные контрацептивы, препараты гормонозаместительной терапии, сульфаниламиды, аминазин, некоторые сердечно-сосудистые средства, определенные антибиотики и отдельные противовоспалительные препараты. Повышенная реакция на ультрафиолет проявляется и в случае снижения защитной функции кожи после пилинга и иных косметологических манипуляций. Часто причиной фотодерматоза является нарушение работы гепатобиллиарного и желудочно-кишечного тракта.

И есть только один способ решить эту проблему – профилактика. Идеальное решение – избегать солнца или носить защитную одежду. Если солнца не избежать, то постарайтесь придерживаться следующих правил: не загорайте в период между 11–16 часами, перед посещением пляжа не пользуйтесь духами и кремами, содержащими спирт, загорайте постепенно (по 20-30 минут в день), используйте солнцезащитные средства широкого спектра с сильным защитным фактором (от воздействия UVA- и UVB-лучей). Первые дни наносите крем только на ограниченные участки кожи. Убедившись в отсутствии возникновения аллергии на солнце после нанесения этих средств, можно начинать их использовать на всей поверхности кожного покрова.

Не забывайте, что солнцезащитные средства необходимо наносить повторно каждые два часа. Но если избежать негативного воздействия на кожу все-таки не удалось, а обратиться к врачу нет возможности, снять острые проявления фотодерматоза можно с помощью холодных примочек и специальных средств после загара, содержащих пантенол.

Важно помнить, что в период обострения аллергии необходимо соблюдать гипоаллергенную диету, исключить прием спиртных напитков.

Но если возможность обратиться к врачу-аллергологу или дерматологу есть, не пренебрегайте ею, поскольку специалист определит, чем вызвана аллергия на солнце и назначит эффективное лечение.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]