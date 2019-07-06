КВАРТЕТ. КАНДИДАТОВ БОЛЬШЕ НЕТ

После почти половины матчей, проведенных в чемпионате Сочи по футболу, определилась четверка команд, которая, по всей вероятности, разыграет между собой награды сезона-2019.

Турнирную таблицу вполне закономерно возглавляет прошлогодний победитель чемпионата "Медик". Какой показатель ни возьми, у него он лучше. "Медик" не потерпел ни одного поражения. Только он сумел забить полсотни мячей – больше всех. И только у него положительный баланс набранных очков в поединках с тремя основными конкурентами. Эти очки, заметим, дались ему максимальными усилиями, победить удалось лишь однажды: два безответных мяча было отправлено в ворота "Трактора". Во встречах с "Адлером" и "Адлером-09" очки пришлось поделить (соответственно 1:1 и 2:2). Отметим также, что, в отличие от подавляющего большинства команд, мячи в "Медике" забивают не один-два бомбардира, а многие, поэтому соперникам очень сложно определить, от кого ждать угрозы гола. Лидер идет в атаку значительными силами, и ворота поражают даже защитники.

Стабильную, без срывов, игру демонстрируют и ближайшие преследователи "Медика", только однажды испытавшие горечь поражения. "Адлер" со счетом 2:0 выиграл у "Адлера-09", но уступил с результатом 1:2 "Трактору". И занимает четвертую позицию по той причине, что вничью (1:1, 2:2) с ним удалось сыграть соответственно команде спортивной школы №10 и "Кристаллу". Что говорит о повышении общего уровня чемпионата, в котором приятный для своих болельщиков сюрприз может преподнести почти любой коллектив.

В середине турнирной таблицы крепко засели "Кичмай" и "Алания", которые в нынешнем сезоне явно уступают фаворитам, хотя борются с завидным упорством. Проигрывают, в основном, с минимальным счетом, не набрав в матчах с первыми четырьмя командами ни одного очка.

Занимающий девятое место "Кристалл" в двух-трех матчах показал характер и свои истинные возможности, сыграв на равных (2:2) с "Адлером" и "Аланией". Побед же добился только над замыкающими таблицу "Интернационалом" и "Жемчужиной".

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]