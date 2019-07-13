"Островок" для пожарных

В ближайшее время в сочинских дворах появятся стоянки для спецтехники. Помочь муниципалитету в определении наиболее подходящих для этих целей мест должны квартальные и домкомы. Автолюбителям, привыкшим парковать своих железных коней в шаговой доступности, скорее всего, придется подвинуться. Ради собственной безопасности и сохранности имущества. Об этом заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов на расширенном планерном совещании, участие в котором приняли городская общественность, представители управляющих компаний и федеральных структур. На минувшей неделе в краевой столице произошло два крупных пожара в многоквартирных домах. Согласно сообщениям информагентств, 4 июля загорелся чердак пятиэтажки по улице Мира, 90. Площадь возгорания составила свыше 1000 квадратных метров, пожар потушили через 8 часов, эвакуировав 70 жильцов. Днем позже заполыхали квартиры и хозпостройки по адресу: Коммунаров, 208. От пожара пострадало пять квартир, две из которых выгорели дотла. В обоих случаях пожарные расчеты не смогли оперативно развернуть деятельность из-за припаркованных во дворе машин жильцов. Если бы к тушению огня приступили в течение первых пяти минут, масштабы бедствия, уверяют специалисты, были бы значительно меньше.

– Беда, случившаяся в Краснодаре, должна мотивировать жильцов многоэтажек усилить бдительность за соблюдением правил пожарной безопасности. Многие, к сожалению, относятся к этому вопросу халатно, считая его незначительным. Жильцы перекладывают ответственность на управляющие компании, те, в свою очередь, – на жильцов не понимая, что, когда придет беда, искать виновных будет поздно, – обратился Анатолий Пахомов к присутствующим. – То, что творится в большинстве наших дворов – не поддается здравому смыслу. Из-за припаркованных машин пройти нельзя, не то что проехать. Водители карет скорой помощи проявляют чудеса высшего пилотажа в прямом смысле слова протискиваясь к пациентам. Не лучше ситуация и на гостевых улицах, особенно ведущих к пляжу. Взять, к примеру, улицу Армавирскую в Дагомысе. Несмотря на имеющиеся знаки, машины припаркованы по обеим сторонам дороги. Аналогично в Вардане, Лоо, Хосте. Большинство транспортных средств с иногородними номерами. То есть человек приехал в Сочи, снял комнатку подальше от моря и, соответственно, подешевле, а на пляж ездит на машине. Известны и случаи, когда владельцы частных домов открывают в своих дворах коммерческие объекты или точки общественного питания, а личный транспорт и машины гостей паркуют на обочинах. Мы любим туристов, рады им, но в то же время не позволим, чтобы бизнес был превыше безопасности.

По данным Госпожнадзора, с начала 2019 года на территории города Сочи было зарегистрировано 238 пожаров, в которых семь человек погибли и пятеро получили травмы различной степени тяжести. В 80 процентах случаев возгорания происходили в жилом секторе по причине нарушения эксплуатации газового оборудования, электроприборов или курения в нетрезвом виде.

В настоящее время на территории курорта постановлением главы города Сочи введен особый противопожарный режим. Запрещается разведение костров, сжигание сухой травы, сена, не рекомендуется посещение лесных массивов, на объектах с массовым пребыванием людей (более 50 человек – прим. автора) рекомендуется ужесточить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности. В сельских округах в рабочем состоянии должна быть водовозная и землеройная техника. Кроме того, населенные пункты, граничащие с лесными массивами, в Сочи их 10, должны патрулировать добровольные пожарные дружины.

Административная ответственность в условиях особого противопожарного режима предусматривает ощутимые штрафные санкции. Для граждан – от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тысяч рублей и для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей вплоть до приостановления деятельности. В настоящее время, как сообщил представитель Госпожнадзора, в ходе рейдов уже составлено 339 административных протоколов, и работа продолжается.

Но вернемся к зонам жилой застройки. Особые опасения у пожарных вызывают улицы, на которых отсутствуют пожарные подъезды либо они заблокированы припаркованными автомобилями: Верхняя Лысая гора, переулок Рабочий, улицы Пионерская, Бамбуковая, Тельмана, Кавказская, Островского, Красноармейская, Армавирская. Во дворах этих территорий стоянки для спецтехники должны появиться в первую очередь, уверены пожарные, ведь если пожарная машина не сможет подъехать к очагу возгорания, то тушить и спасать будет некому.

По поручению Анатолия Пахомова в ближайшее время сочинские дворы посетит рабочая группа, в состав которой войдут представители районных администраций, Госпожнадзора, ГИБДД, управляющих компаний, ТОСов, а также домкомы с целью определить места для стоянки спецтехники.

– Мы установим дорожные знаки, а вы, – обратился глава города к домкомам, – должны следить, чтобы в этих местах не парковались автолюбители. Ради общей безопасности придется пожертвовать парой парковочных мест. У ТОСа и у домкомов в этом вопросе должна быть четкая позиция. Решение принято, и в деле обеспечения пожарной безопасности нам нужно быть последовательными и, может быть, даже жесткими.

Общественность обещала помочь, обратив, в свою очередь, внимание на брошенные во дворах бесхозные автомобили, которые облюбовывают бомжи. Участковые, по словам домкомов, на жалобы не реагируют, управляющие компании тоже отмахиваются. Много в сочинских дворах и парковочных ограничителей, которые самовольно установили некоторые предприимчивые жильцы. Своими действиями автовладельцы не только вызывают праведный гнев соседей, но и мешают работе спецтехники. По-хорошему ограничители нужно ликвидировать, но ответственность на себя никто брать не хотел. Теперь домовая общественность может решить и этот вопрос.

Говорили на планерке и о ремонте муниципальных дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В 2019 году запланирован ремонт 64 улиц общей протяженностью свыше 86 километров. На данный момент закончены работы на 16 улицах, общая протяженность – 18 километров. Еще 20 улиц находятся в стадии ремонта. К 25 августа планируют закончить ремонт всех 64 объектов. В 2020 году ремонту подвергнутся 44 улицы. Всего же за шесть лет реализации проекта предполагается провести ремонт 85% муниципальных дорог Сочи. Общественность попросила уделить внимание внутриквартальным территориям, состояние которых оставляет желать лучшего. Глава города пообещал рассмотреть возможность создания городской целевой программы, дабы и пространство внутри, и между дворов соответствовало требованиям комфортной среды.

Елена ЕРМАКОВА, Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]