Повелитель пеликанов

Тамара Романова давно живет в Сочи. Любит свой город и гордится им. А самое главное – ценит то, что подарено судьбой. Одним из главных подарков считает море. После того как ушла на заслуженный отдых, Тамара не пропустила ни одного дня, чтобы не посидеть с удочкой. Рыбу ловит не для себя. Для живых существ, считая, что царь природы – человек – должен заботиться о братьях наших меньших. В любимцах обитатели нижней части парка "Дендрарий" – пеликаны. Когда-то кто-то подарил красавцев. Они так и прижились. Думали, он и она, оказалось – он и он. Тамара мечтает, чтобы у двух "пацанов", как она их называет, появились вторые половинки. А пока изо дня в день пеликаны ждут ее, кормилицу, утешительницу и просто родную.

– Знаете, они как люди. Хотят что-то сказать, пожаловаться, а когда у них хорошее настроение – поделиться радостью, – рассказывает Тамара Романова. – Только, наверное, я их понимаю...

Каждый день, когда меньше, когда совсем много, она несет пеликанам рыбу. Кроме них, ее ждут в нижнем "Дендрарии", кажется, все птицы и звери.

– Когда я еще только у цирка, мои подопечные поднимают такой гогот, вылезают из гнезд и встречают воплями на все лады громким хлопаньем крыльев. Нутрии, дикобраз тоже начинают фыркать и ждать от нее угощение. Лебеди, гуси, утки рады приходу и оживляются до такой степени, что взлетают на меня.

– Всем гостинцев, может, и не достается, но пеликанам всегда несу рыбу. Им без нее никак. У официального парка, понимаю, всегда мало денег, поэтому администрация "Дендрария" тоже рада моим визитам. Много лет я тут ежедневный гость, знаю питомцев каждого "в лицо".

Лебедей стараюсь потчевать резаной молодой травой, нутрий и дикобраза яблочком или морковкой.

Рыбачит Тамара в основном в акватории сочинского морского порта. Бывает, когда не благоволит Луна – полночи захватывает, чтобы пеликаны не остались голодными. В процессе перепадает котам, стерегущим за спиной улов.

– Сюда сбегаются коты со всей округи. Научились даже преодолевать переходы, чтобы не попасть под колеса машин, мчащихся по центральным магистралям – Курортному проспекту, Войкова, Горького.

– Без дела сидеть не могу. Вот однажды втянулась, а теперь думаю – это навсегда. Я живу рядом, у моря. Мне нравится мое занятие. Я хочу быть полезной не только людям, но и животным. Они беззащитнее.

Тамара рассказывает, что десятки лет посвятила озеленению курорта, знает каждый куст, каждое дерево от "Дендрария" до "Ривьеры".

– Меня считают местной достопримечательностью, как, например, памятник героям "Бриллиантовой руки". Ко мне подходит с гостями даже мэр Анатолий Николаевич Пахомов, – рассказывает Тамара Романова...

Она снова и снова спешит в "Дендрарий". Ее ждут здесь каждый день и птицы, и животные. А главное – пеликаны, которые уже не могут прожить без рыбы. Сотрудники и постоянные посетители нижнего парка называют ее повелителем пеликанов. А она тепло улыбается им в ответ.

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]