Пётр КОСЕНКОВ: "Главное – остаться человеком"

Заместитель руководителя следственного управления – руководитель следственного отдела по городу Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю полковник юстиции Пётр Георгиевич Косенков в органах прокуратуры с 1999 года. Состоял в должностях следователя, старшего следователя по особо важным делам, прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, заместителя прокурора Омского района, заместителя прокурора Октябрьского округа Омска.

Со дня создания Следственного комитета возглавлял отдел процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Омской области. В 2013 году назначен на должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

В 2019 году переведен на должность заместителя руководителя следственного управления – руководителя следственного отдела по городу Сочи следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

– Пётр Георгиевич, какое ваше главное правило жизни?

– Главное – в любой ситуации остаться человеком.

– Чего не прощаете людям?

– Предательства.

– Ваше любимое изречение?

– Всегда помню наставление отца: думать, говорить и делать одно и то же!

– Что для вас высшая похвала?

– Уважение.

– Кем вы восхищаетесь?

– В первую очередь это мой дедушка – Герой Советского Союза Пётр Георгиевич Косенков (я его полный тёзка) и родители.

– Ваша реакция, когда вас с кем-то сравнивают?

– Если с достойным человеком, то это приятно.

– Вы верите в чудеса? С вами они приключались?

– Я верю в Бога, а чудеса иногда случаются. Мы с женой долго мечтали о втором ребенке. Поехали отдыхать в Грецию с видом на гору Афон, а когда вернулись, оказалось, что мы снова будем родителями. Теперь у нас две прекрасные дочери.

– Во что вы верите сегодня?

– Я всегда верю в честность и порядочность в отношениях с друзьями и близкими людьми.

– Что для вас счастье?

– Чтобы были живы и здоровы близкие люди.

– В чём, по-вашему, основная проблема современного мира?

– В том, что люди не могут договориться между собой.

– Можете иногда соврать? Если да, то в каких случаях?

– Да, но исключительно в бытовых ситуациях. Чтобы не обидеть детей и оградить их от чего-либо, приходится иногда привирать.

– Что вас может вывести из себя?

– Учитывая многолетний опыт работы в правоохранительных органах, наверное, практически ничего. Однако не переношу, когда мне лгут.

– Как вы отдыхаете?

– Выезжаю с семьей на природу. Люблю рыбалку.

– Есть ли в вашей речи слова-паразиты?

– Учитывая специфику моей работы – нет.

– Вы часто повышаете голос? По каким причинам?

– Я никогда не повышаю голос. В последние годы жизнь меня сталкивает в основном с людьми, которые все понимают с полуслова.

– Ваши любимые фильмы, книги, музыка?

– Люблю фильмы про охоту и рыбалку. Из музыки люблю послушать Цоя и Высоцкого.

– Вы можете готовить сами?

– Иногда могу приготовить шашлык, но в основном готовит супруга.

– Вы всегда празднуете дни рождения?

– В свои дни рождения я стараюсь путешествовать вместе со своей семьей.

– Продолжите, пожалуйста: "Хотя бы раз в год я обязательно…"

– …посещаю могилу своего деда на 9 Мая.

– Продолжите, пожалуйста: "Только у меня появляется свободная минутка, я…"

– …звоню супруге, детям, своим родителям, так как сейчас они далеко.

– Продолжите, пожалуйста: "Я сам от себя не ожидал, что…"

– …перееду жить и работать в город Сочи.

– Продолжите, пожалуйста: "Когда я стану в два раза старше, я…"

– …постараюсь передать свой жизненный опыт своим внукам.

– Что пожелаете коллегам в ваш профессиональный праздник?

– В преддверии Дня сотрудников органов следствия Российской Федерации хочется поздравить всех, кто связал свою жизнь с расследованием уголовных дел, пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и, конечно же, успехов в нашем нелегком труде. Беседовала Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]