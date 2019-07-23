КОГДА ДЕТСКИЙ САД – ЭТО ГОРОД ДЕТСТВА

В микрорайоне Мацеста состоялся долгожданный праздник: открытие пристройки к детскому саду №4 Благодаря новому корпусу, который построен на территории действующего детского сада, дополнительно было открыто шесть групп. А это ни много ни мало 120 ребят, которые смогут посещать дошкольное образовательное учреждение.

Особенностью пристроек, которые возводят при детских садах, уже давно стало яркое, современное оформление, комфортная и безопасная среда, новое оборудование, удобная мебель и развивающие игрушки.

В двухэтажном здании расположены просторные спальни, физкультурно-музыкальный зал, буфет, а у корпуса – игровые площадки с теневыми навесами.

Возведение пристройки к детскому саду стало возможным благодаря государственно-частному партнерству. Средства на строительство корпуса были выделены не только из городского бюджета, но и инвестором.

Новый корпус детского сада №4 стал настоящим украшением микрорайона Мацеста. А в день открытия пристройки праздник посетили глава города Анатолий Пахомов, председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, заместитель главы города Марина Бралюк и начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева.

Для воспитанников детского сада они подготовили подарки – яркие, современные игрушки, в которые ребятня принялась тут же играть.

За последние годы в Сочи построено 30 новых детских садов и пристроек, 10 школ. 1 сентября планируется ввести два корпуса начальной школы в гимназии №15 и в школе №82. Кроме того, до конца года отремонтируют дополнительное здание гимназии №6, в котором получать знания смогут еще 110 ребят микрорайона Макаренко. Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]