Главная » содержание С "Пальмой" под пальмами warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. С "Пальмой" под пальмами Пятница, Октябрь 18, 2019 - 08:35 Материалы номера С 15 ноября на курорте повысится стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах. Теперь одна поездка в общественном транспорте обойдется сочинцам в 28 рублей. Но есть и приятная новость: с 18 октября в Сочи стартуют продажи единой транспортной карты "Пальма", которая позволит пассажирам значительно экономить на проезде. Чем обусловлен рост тарифов и как сформировать свои расходы на проезд так, чтобы не было накладно для кошелька, выясняли корреспонденты "Новостей Сочи". Среднее арифметическое

В 2018 году в Сочи была проведена реорганизация маршрутной сети города. В настоящий момент на курорте утвержден 151 маршрут: 64 обслуживает население по регулируемым тарифам и 87 – по нерегулируемым. Отличие в том, что стоимость проезда пассажира по регулируемому тарифу устанавливается муниципалитетом, а по нерегулируемому – перевозчиком. И в этом случае он должен предупредить муниципалитет о повышении или понижении цены билета за 10 дней.

55 маршрутов обслуживает МУП "Сочиавтотранс" и 96 маршрутов – коммерческие предприятия. Ежедневно на улицы города выходит 874 единицы подвижного состава.

В 2018-2019 годах автопарк курорта значительно обновился. За счет внебюджетных источников транспортными предприятиями было приобретено 346 единиц подвижного состава еще 104 автобуса были переоборудованы. Закупка автобусов осуществлялась по договорам лизинга, объем инвестиций коммерческими предприятиями составил около 1,3 миллиарда рублей.

Важно, что все приобретенные автобусы отвечают требованиям доступности для маломобильных групп населения; имеют экологический класс ЕВРО-4 и ЕВРО-5; оборудованы кондиционерами либо системами вентиляции, внутрисалонными информационными табло и системами навигации ГЛОНАСС/GPS. Большая часть населения нашей страны о таком общественном транспорте может только мечтать.

Если сравнить стоимость проезда в Сочи с другими городами Краснодарского края и России, то получается, что за пользование услугами общественного транспорта сочинцы платят не больше, а порой даже меньше, чем в среднем по стране. К примеру, стоимость проезда по регулируемому тарифу в Сочи составляет 22 рубля, в Новороссийске 25 рублей, а после 21 часа и вовсе 30 рублей, в Екатеринбурге – 26 рублей.

По нерегулируемому тарифу в данный момент сочинцы платят 26 рублей за поездку, жители Краснодара – 28 рублей, а в Ярославле частный перевозчик и вовсе попросит – 32 рубля.

Как пояснили нашему изданию в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи, формирование экономически обоснованных тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании результатов анализа фактических расходов и объемов перевозок за базовый период. Если в 2014 году тариф на пользование услугами городского общественного транспорта составлял 19 рублей, то в 2017 он стал 22 рубля. Стоимость же проезда на маршрутах пригородного сообщения не повышалась с 2014 года.

– Рост уровня тарифов обусловлен в первую очередь увеличением цен на горюче-смазочные материалы, на запасные части и комплектующие, увеличением стоимости услуг по ремонту подвижного состава, а также общими инфляционными процессами в экономике, – пояснил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр. – В 2018-2019 годы автотранспортные предприятия города Сочи обновили подвижной состав. Автобусы приобретали по договорам лизинга, соответственно, расходы на приобретение автобусов также включены в стоимость проезда. Безналом дешевле

Итак, с 15 ноября в Сочи поднимется тариф на проезд в общественном транспорте. Стоимость проезда на городских маршрутах составит 28 рублей за наличный расчет и 26 рублей за безналичный расчет. Что касается пригородного сообщения, то стоимость проезда составит 2,86р. за пассажирокилометр. На маршрутах по нерегулируемому тарифу стоимость проезда определяет сам перевозчик. Детальная информация по тарифам будет размещена в салоне автобуса и на сайте администрации города Сочи.

– Особенно это будет заметно на маршрутах в Адлерском внутригородском районе города Сочи, где тариф снизился после смены перевозчика. С 1 января 2019 года "Автотранспортник" начал работать по тарифу 1,81р. за пассажирокилометр вместо прежних 2,86. Теперь этот тариф восстановится и будет снова как прежде – 2,86р. за пассажирокилометр, – пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачев.

Те, кто "распробовал" удобство безналичной оплаты, повышение стоимости проезда практически не почувствуют. Для них цена останется прежней – 26 рублей за поездку.

Кстати, все чаще сочинцы отдают предпочтение именно безналичной оплате. Из 10 опрошенных пассажиров билет за наличку приобрели только два человека. По данным профильного департамента, к системе безналичной оплаты проезда в настоящее время подключены семь автотранспортных предприятий (МУП "Сочиавтотранс", ООО "Транс-Балт", "Автотранспортник", ООО "Бумер", ООО "Трасса", ООО "Эксперсс-авто". Оператором системы является ООО "Дарапти", партнеры ПАО Сбербанк и ЗАО “Золотая корона”. В сочинских автобусах установлено 872 терминала безналичной системы оплаты проезда. Работает на курорте и опция "оплата в одно касание". В настоящее время оплатить проезд можно бесконтактными банковскими картами Мир, Mastercard, Visa и других платежных систем, а также устройствами – часами и смартфонами, в том числе через платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay или Android Pay. С 1 сентября по 30 ноября пассажиры городского общественного транспорта г.Сочи получают скидку в 3 рубля при покупке билета с помощью карты Masterсard любого банка. Для любителей кататься

Уже 18 октября в Сочи стартуют продажи единой транспортной карты "Пальма". Запущена она будет в режиме "электронный кошелек". Терминальное ПО, считав идентификатор карты, определяет, зарегистрирована ли она в системе, хватает ли остатка средств для оплаты поездок и на основании этой информации производит оплату поездки или отказ. Проведя операцию, терминал выдает пассажиру билет, содержащий реквизиты поездки (номер маршрута, автобуса, дата, время, начальная, конечная точка – для пригорода, сумма транзакции). Карта работает на всех маршрутах, в том числе на маршрутах с зональной тарификацией (пригород). Пополнить карту можно в банкоматах и устройствах самообслуживания Сбербанка наличными и картой Сбербанка либо в мобильном приложении "Сбербанк онлайн".

Стоимость подключения к системе составит 100 рублей. Купить карту можно будет в офисе оператора по адресу: Курортный проспект, 73. С первых чисел ноября приобрести "Пальму" можно будет во всех отделениях Сбербанка города Сочи.

В профильном управлении также рассматривают возможность дополнительных скидок для владельцев транспортной карты "Пальма".

– Система еще разрабатывается. Для того чтобы понять какая точно система скидок будет, необходимо запустить дифференцированный тариф и посмотреть матрицу корреспонденции пассажиров. То есть как и куда у нас едут пассажиры, чтобы мы оценили передвижение нашего населения, – рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачев. Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]



Погода