Главная » содержание СЧАСТЛИВА ВТРОЙНЕ warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_lcode.php on line 566.

warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/s/sochinew/public_html/putslinkshere/data/ML_acode.php on line 626. СЧАСТЛИВА ВТРОЙНЕ Среда, Декабрь 11, 2019 - 07:24 Материалы номера В Лазаревском реабилитационном центре ко Дню матери, который отмечали недавно, дети подготовили замечательные стихи, песни. Для своих любимых мам нарисовали портреты "Мамочка любимая моя", изготовили поделки. Это один из самых трогательных праздников, ведь каждый человек несёт в себе образ мамы – самой родной, близкой и любимой.

Мамы всегда радуются хорошему настроению и успехам детей.

Как педагог я общаюсь со всеми мамами, дети которых посещали или посещают наш центр. Вот уже четвертый год подряд одна из мам, Голушко Елена Александровна, приводит на занятия своего сына Егора в наш реабилитационный центр. Общаясь с Еленой Александровной, не перестаешь удивляться, какие у нас замечательные женщины!

После школы Лена окончила кулинарное училище и 15 лет работала в детской больнице №9, в столовой отделения педиатрии. Ежедневно наблюдая за маленькими пациентами, мечтала о большой и дружной семье. Вышла замуж, в браке родились три сына. Но в 2004 году внезапно заболел и умер муж. Елена осталась одна с тремя детьми. Горевать некогда, помощи ждать неоткуда. Старшему Жене было на тот момент 19 лет, среднему Павлу – 11 лет, а младшему Егору – 4 года. Все тяготы семейной жизни и бытовые проблемы легли на женские плечи. Евгению необходимо доучиться в РГСУ и получить профессиональное образование юриста. Павлу – помочь в школе. А вот Егору нужно было уделять очень много времени, ведь он родился особенным. В 2015 году в Краснодаре ему поставили диагноз – аутизм. Лечение проходили дома, а реабилитацию начали в центре "Виктория" в Сочи. Четвертый год Егор посещает Лазаревский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Елена Александровна не теряет надежды, что сын может овладеть социальными навыками, научиться читать. Успехи уже есть, но они ещё так малы. Егор практически не говорит, но слово папа произносит отчетливо, а вот мама Елена обязательно услышит от своего сына, ведь она прикладывает все усилия. Она всегда в тесном контакте с педагогами, психологами, знакома со всеми методиками в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра, которые существуют на данный момент, старается применять их в домашних условиях.

День матери – прекрасный повод сказать спасибо нашим мамочкам за их нелегкий труд. Спасибо за то, что вы делаете счастливыми своих детей. Будьте счастливы и любимы своими детьми!

Любовь Пташник. login to post comments ]



Погода