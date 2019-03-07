Земля смеётся цветами

Роль цветов в нашей жизни трудно переоценить. С древних времен с этими удивительными созданиями матушки-природы ассоциируются глубокие человеческие чувства – счастье, любовь, боль утраты, сладость победы. Есть мнение, что своим изяществом и ароматом они заряжают позитивной энергией все вокруг, а дарящие их испытывают не меньшее чувство удовлетворения, нежели получатели. В последние годы профессия флориста приобретает все большую популярность, а цветочные бутики открываются с завидной регулярностью. О тенденциях современного рынка, особенностях сочинского бизнеса, а также о китах искусства, радующего глаза и душу, читайте в нашем материале.

Три года назад Элина Хабибулина кардинальным образом изменила свою жизнь, переехав из холодного Оренбурга в солнечный и теплый Сочи. Смена места жительства отразилась и на роде деятельности: наша героиня, большую часть сознательной жизни занимавшаяся производством металлоконструкций, с головой окунулась в мир цветов, превратившись из “железной” леди в милую и радушную хозяйку флористического магазина. В ее портфолио десятки оригинальных букетов и композиций, а среди заказчиков известные в городе и за его пределами личности.

– Творческая жилка во мне была всегда, – рассказывает бизнес-леди, – по образованию я – преподаватель музыки. Но по совету родственников ушла в семейный бизнес и много лет занималась производством и продажей труб и профнастила . В Оренбурге даже мысли не возникало об открытии цветочного бизнеса. Настолько серо, прозаично и буднично протекало мое существование, единственной радостью которого был сын. Собственно из-за него мы и переехали в Сочи, врачи рекомендовали сменить климат ребенку. Переезд в Сочи стал глотком свежего воздуха, пробудил скрытые таланты и ресурсы. Этот город – кладезь идей для творческих людей, здесь можно черпать вдохновение, слушая шум прибоя или прогуливаясь по паркам, ведь в Сочи круглый год что-либо цветет. Сейчас, например, я любуюсь мимозой. В Оренбурге я видела ее только на рынке, а здесь растет на улице.

Первые курсы флористики Элина закончила в 2016 году, когда была проездом в Москве. Сделала это скорее подсознательно, так как цветочные магазины любила всегда, а еще мне нравилось самостоятельно формировать букеты для семейных торжеств. Но то, что увлечение флористикой перерастет в нечто большее, она даже не предполагала.

Флористический бутик Элины Хабибулиной расположен на Торговой галерее. Интерьер продуман до мелочей: здесь много цветов и по-домашнему уютные кресла. А еще чирикает попугай и вкусно пахнет свежей выпечкой.

– Никогда не покупала цветы на бегу, – признается девушка. – Для меня это таинство. Я должна получить положительные эмоции сама, а потом подарить их адресату. Я принципиально не продаю срез, только композиции. В каждый цветочный проект вкладываю частичку души, а заказчиков встречаю как дорогих гостей.

Цветочный рынок, и Сочи не исключение, наполнен стереотипами. Потребители привыкли к определенным сортам, цветовой гамме, сочетаниям. Если розы, то обязательно голландские и красные, если хризантемы, то белые шаровидные. Некоторые сорта и вовсе неизвестны обывателям. За цветами по старинке ходят на рынок, а курьерская доставка развита только в крупных мегаполисах. Элина уверена: пришла пора менять отношение потребителей к цветам.

– Совсем скоро у нас появится подписка на цветы, то есть клиент, заключив с нами договор, будет иметь возможность получать или дарить близкому человеку композиции в определенное время, допустим, раз в неделю или каждое 7 или любое другое число месяца, – рассказывает флорист. – Также собираюсь проводить мастер-классы по оформлению букетов, ведь всегда приятно дарить то, что сделано собственными руками. В цветочном дизайне много интересных направлений. Одна из последних тенденций – сухоцветы. Причем их можно использовать как в тандеме с живыми растениями, так и в качестве монобукетов. До определенного момента я не любила розы, теперь они – мои фавориты. Очень нравятся ранункулюсы и анемоны. У них потрясающая цветовая гамма.

Для своих композиций Элина использует редкие и ароматные сорта пионовидных роз, гармонично сочетая их с травами, сухоцветами и сезонными растениями. Лаванда, физалис, тысячелистники, бессмертники и синеголовники, по мнению флориста, придают композициям особый шарм. В почете гиацинты и фрезии. Большая часть материалов приобретается на оптовых базах столицы. Постепенно в телефонной книжке появляются и контакты местных производителей, хотя, как отмечает Элина, несмотря на климат, ассортимент цветов в Сочи недостаточно разнообразен.

Некоторые составляющие для букетов, по словам флориста, лежат под ногами. Чтобы собрать материал для эксклюзивного декора, достаточно пройтись по лесу или пляжу.

– Цветы – это знак внимания, выражение чувств, это порыв души, – продолжает флорист. – Помните, в добром советском мультфильме мальчик подарил грустному ослику букет полевых цветов просто так. Ослик обрадовался, и, в свою очередь, подарил этот же букет щенку. От щенка букет попал к медвежонку, а от него – к белочке. И все, к кому попадал букет, становились чуть более счастливыми. Для цветов не нужен повод, не надо ждать календарных праздников. Их можно подарить просто так, вызвав у любимого человека улыбку. Разве это не чудо? Елена ЕРМАКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]