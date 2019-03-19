ВЕСНЕ И ЛЮБВИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В отделе "Дача певицы В.В. Барсовой" состоялся очередной творческий вечер из цикла "Любите ли вы театр так, как люблю его я?". Героиней вечера стала Заслуженная артистка России, солистка Сочинской филармонии Татьяна Остудина. Зрительный зал музея заполнили экскурсоводы, сочинские ветераны, земляки – те, кто с детских лет знаком с певицей. Татьяна Остудина родилась в Сочи, училась в средней школе №7, пела в школьном хоре. Яркое музыкальное дарование, большая любовь к музыке и чарующий голос, привели её в Зимний театр. Она была зачислена в Сочинскую филармонию. Благодаря артистам филармонии – С.А. Бабову и Т.Д.Поповой, распознавшим талант молодой исполнительницы, была направлена на учёбу в Ленинград, в Театральную мастерскую эстрадного искусства.

В 1978 году она стала победителем на II Всероссийском конкурсе исполнителей советской песни в Сочи. С тех пор Т.И. Остудина более 40 лет поёт песни советских композиторов и русские романсы. В её репертуаре различные концертные программы, среди которых – "Говорите мне о любви", "Живу, пока пою". А программа "Песня длиною в жизнь", горячо любимая сочинцами, посвящена творчеству Людмилы Зыкиной и Клавдии Шульженко. Певица участвовала в творческих вечерах М.Фрадкина, Е. Птичкина, В. Баснера, П. Аедоницкого, В. Казенина.

На вечере зрители получили возможность близко пообщаться с певицей, задать вопросы о творчестве и артистическом пути. Интересно дополнил рассказ Татьяны её верный спутник – супруг В.Н.Амелин, артист Сочинской филармонии. Вечер завершился замечательным выступлением артистки, которое она посвятила женскому дню, весне и любви.

Светлана ПОВОЛОЦКАЯ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]