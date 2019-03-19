Станционный век

Сто лет исполнилось станции Сочи – одной из крупнейших станций Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. В торжественном мероприятии, посвященном юбилейной дате, приняли участие сотрудники СКЖД.

Строительство Черноморской дороги началось в 1914 году. Коррективы внесли революция и гражданская война. Работы на участке Туапсе – Адлер велись медленно и с перерывами. Однако уже 15 марта 1919 года из Сочи в Екатеринодар пришла телеграмма о принятии в эксплуатацию Сочинской ветки Черноморской железной дороги. С этого дня на участке Туапсе – Сочи открыто движение поездов, и начала свою работу станция Сочи.

Первое здание вокзала было построено в 1923 году, второе – в 1939 году. Современное здание железнодорожного вокзала намного больше двух предыдущих по размерам. Оно принято в эксплуатацию 10 сентября 1952 года.

Станция имеет 9 подъездных путей и 2 добавочных; 7 из них – пассажирские. Коллектив станции постоянно совершенствует свою работу, опираясь на вековой опыт. Подтверждением высокого профессионального уровня является организация движения поездов по станции Сочи в дни Зимних Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]