ЖАРКО БЫЛО ПОД КОЛЬЦОМ

На традиционном баскетбольном турнире среди девушек был разыгран кубок Центрального района Сочи. Организовали соревнования районный отдел физкультуры, спорта и молодежной политики, совет ТОС микрорайона Гагаринский при поддержке депутатов Городского Собрания Владимира Торосяна и Надежды Митрофановой.

В финальную часть турнира пробились команды экономико-технологического колледжа, лицея №23 и школы №24. Они и заняли соответственно первое, второе и третье места, продемонстрировав игру слаженную, интересную, результативную. Баскетболистки колледжа одержали победу, забросив лицеисткам мяч лишь на последних секундах решающего поединка.

Кубки, медали, грамоты победителю и призерам вручили председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский и заместитель председателя Сергей Титов.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]