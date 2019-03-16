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ЖАРКО БЫЛО ПОД КОЛЬЦОМ

ЖАРКО БЫЛО ПОД КОЛЬЦОМ
Суббота, Март 16, 2019 - 16:43

На традиционном баскетбольном турнире среди девушек был разыгран кубок Центрального района Сочи. Организовали соревнования районный отдел физкультуры, спорта и молодежной политики, совет ТОС микрорайона Гагаринский при поддержке депутатов Городского Собрания Владимира Торосяна и Надежды Митрофановой.
В финальную часть турнира пробились команды экономико-технологического колледжа, лицея №23 и школы №24. Они и заняли соответственно первое, второе и третье места, продемонстрировав игру слаженную, интересную, результативную. Баскетболистки колледжа одержали победу, забросив лицеисткам мяч лишь на последних секундах решающего поединка.
Кубки, медали, грамоты победителю и призерам вручили председатель совета ТОС "Гагаринский" Игорь Виноградский и заместитель председателя Сергей Титов.
Владимир ВОЛГИН.

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