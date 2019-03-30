ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Приложение к приказу МУП г.Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи» от 12 марта 2019 года №12а УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП г.Сочи «Редакция газеты

«Новости Сочи» В. В. Шаповалов Политика по противодействию коррупции Муниципального унитарного предприятия г.Сочи

«Редакция газеты «Новости Сочи» 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по противодействию коррупции (далее – Антикоррупционная политика) является базовым документом МУП г.Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи» (далее – Редакция), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Редакции.

1.2. Настоящей Антикоррупционной политикой устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.3. В настоящем документе определены:

- цель и задачи Антикоррупционной политики Редакции;

- принципы Антикоррупционной политики Редакции;

- структура управления Антикоррупционной политикой Редакции;

- основные направления Антикоррупционной политики Редакции;

- основные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения и формирования основ законопослушного поведения работников Редакции.

1.4. Антикоррупционная политика Редакции распространяется также на контрагентов и представителей Редакции, иных лиц, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

1.5. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с действующим законодательством, уставом и другими локальными нормативными актами Редакции.

1.6. Все работники Редакции должны руководствоваться в своей деятельности настоящей Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

1.7. Ответственность за организацию и эффективность всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, включая назначение лиц, отвечающих за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль, возлагается на директора Редакции. 1.8. Директор Редакции утверждает настоящую Антикоррупционную по¬литику, рассматривает и утверждает изменения и дополнения к ней, контролирует общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики. При вы¬явлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикоррупционной по¬литики или связанных с ней антикоррупционных процедур, либо при изменении требований применимого антикоррупционного законодательства, директор Редакции организует разработку и реализацию плана действий по пересмотру и измене¬нию настоящей Антикоррупционной политики и (или) антикоррупционных процедур.

2.Нормативная база

• Конституция Российской Федерации;

• Гражданский кодекс Российской Федерации;

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

• Трудовой кодекс Российской Федерации;

• Уголовный кодекс Российской Федерации;

• Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

• Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодейст¬вии коррупции»;

• Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ¬ственных и муниципальных нужд»;

• Указ Президента Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области про¬тиводействия коррупции»;

3. Цель и задачи Антикоррупционной политики

3.1. Основная цель настоящей Антикоррупционной политики - разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, уст¬ранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формирова¬нию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работни¬ков, контрагентов и иных представителей Редакции к коррупционным проявле¬ниям.

3.2. Задачами Антикоррупционной политики Редакции являются:

- формирование у работников, контрагентов и иных представителей Редакции единообразного понимания позиции Редакции о неприятии коррупции в лю¬бых формах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения Редакции и его работников в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за коррупционные проявления;

- возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;

- создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов Антикоррупционной политики;

- установление обязанности работников Редакции знать и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства.

4. Используемые термины и определения Взятка Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично

или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера,

предоставления иных имущественных прав за

совершение действий (бездействие) в пользу

взяткодателя или представляемых им лиц, если

такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если

оно в силу должностного положения может

способствовать таким действиям (бездействию),

а равно за общее покровительство или попустительство по службе Дача взятки

(ст. 291 УК РФ) Дача взятки должностному лицу, иностранному

должностному лицу либо должностному лицу

публичной международной организации лично

или через посредника

Должностное лицо Редакции Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в Редакции Злоупотребление полномочиями

(ст. 201 УК РФ) Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или

других лиц, либо нанесения вреда правам и за-

конным интересам граждан или организаций,

либо охраняемым законом интересам общества

или государства Коммерческий подкуп

(ст. 204 УК РФ) Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или

других лиц, либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства 5. Основные принципы

антикоррупционной деятельности Редакции

Основными принципами антикоррупционной деятельности Редакции яв-ляются:

• Принцип соответствия Антикоррупционной политики Редакции действующему законодательству и общепринятым нормам, соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Россий¬ской Федерации, заключенным Российской Федерацией международ¬ным договорам, иным нормативным правовым актам, применимым к Редакции;

• Принцип личного примера руководства, ключевая роль руководства Редакции в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы противодействия коррупции;

• Принцип вовлеченности работников, информированность работников Редакции о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

• Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корруп¬ции, разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Редакции, его руководителя и ра¬ботников в коррупционную деятельность;

• Принцип эффективности антикоррупционных процедур, применение в Редакции таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят зна¬чимый результат;

• Принцип ответственности и неотвратимости наказания; неотвратимость наказания для работников Редакции вне зависимости от занимаемой должности (выполняемой работы), стажа работы и иных условий в слу¬чае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с испол¬нением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства Редакции за реализацию внутриорганизационной Анти¬коррупционной политики;

• Принцип открытости деятельности Редакции, информирование контрагентов, общественности о принятых в Редакции антикорруп¬ционных стандартах осуществления деятельности;

• Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга; регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупци¬онных стандартов и процедур, а также контроля их исполнения. 6. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под ее действие

6.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются работники Редакции, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика распространяется и на лица, выполняющие для Редакции работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

6.2. В Редакции ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных задач, специфики деятельности, организационной структуры, материальных ресурсов, является руководитель Редакции либо специально уполномоченное локальным нормативным актом лицо из числа работников Редакции.

7. Должностные лица, ответственные за реализацию Антикоррупционной политики, и формируемые коллегиальные органы Редакции

7.1. Ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Редакции (ответственным за антикоррупционную деятельность), является руководитель Редакции либо уполномоченное им лицо из числа работников Редакции.

7.2. Основные обязанности ответственного:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции в Редакции;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции в Редакции;

- разработка и представление на утверждение проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по противодействию коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов; - оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Редакции по вопросам противодействия коррупции;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников; - индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в Редакции и подготовка соответствующих отчетных материалов. 7.3. В случаях выявления конкретных фактов коррупции в Редакции, с целью выявлению причин и условий, способствовавших возникновению коррупции, выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях, в Редакции образуется коллегиальный орган – комиссия по противодействию коррупции. Состав комиссии по противодействию определяется приказом руководителя Редакции.

7.4. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодействию коррупции определены Положением о комиссии по противодействию коррупции (приложение 1 к Антикоррупционной политике).

8. Определение и закрепление обязанностей работников, связанных с противодействием коррупции

8.1. Обязанности в связи с противодействием коррупции являются общими для всех работников Редакции.

8.2. Общими обязанностями работников в связи с противодействием коррупции являются следующие обязанности: - воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Редакции;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Редакции;

- незамедлительно информировать руководство Редакции о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать руководство Редакции, своих непосредственных руководителей о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Редакции или иными лицами;

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 8.3. Исходя из положений ст. 57 ТК РФ, по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приеме его в Редакцию, могут включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные Антикоррупционной политикой.

8.4. Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с работником Редакции. При условии закрепления обязанностей работника в связи с противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершение неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 8.5. Специальные обязанности в связи с противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в Редакции:

1) руководства Редакции;

2) лица, ответственного за антикоррупционную деятельность;

3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;

4) лиц, осуществляющих внутренний контроль.

9. Установление перечня реализуемых Редакцией антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) Направление Мероприятие

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников Редакции Разработка и внедрение положения о конфликте интересов Разработка и принятие положения о правилах обмена подарками Введение во вновь заключаемые договоры и

соглашения, связанные с хозяйственной деятельностью Редакции, стандартной антикоррупционной оговорки Введение антикоррупционных положений во

вновь заключаемые трудовые договоры работников

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая

создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», «телефона доверия» и т.п.) Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов Введение процедуры защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях

в деятельности Редакции, от формальных и

неформальных санкций Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Редакции, наиболее подверженных

таким рискам, и разработки соответствующих

антикоррупционных мер

Обучение и информирование работников Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в Редакции Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и

процедур

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Редакции требованиям

Антикоррупционной политики Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур Осуществление регулярного контроля данных

бухгалтерского учета, наличия и достоверности

первичных документов бухгалтерского учета Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

Приказом руководителя Редакции ежегодно утверждается план реализации коррупционных мероприятий. 10. Оценка коррупционных рисков

10.1. Цели оценки коррупционных рисков:

- определение конкретных процессов и видов деятельности Редакции, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Редакции коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Редакции;

- выявление условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять должно¬стными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интере¬сам общества и государства. 10.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементов Анти-коррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых ан¬тикоррупционных мероприятий специфике деятельности Редакции и рацио-нально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилак¬тике коррупции.

10.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки Ан¬тикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

10.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: • Представление деятельности Редакции в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделяются составные процессы (подпроцессы);

• Выделение «критических точек» для каждого процесса и определение тех элементов (подпроцессов), при реализации которых наиболее веро¬ятно возникновение коррупционных правонарушений; • Составление описания возможных коррупционных правонарушений для

каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным

риском, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть полу¬чено Редакцией или его отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности Редакции, которые являются «ключевыми» для совер¬шения коррупционного правонарушения (участие каких должностных лиц Редакции необходимо, чтобы совершение коррупционного пра¬вонарушения стало возможным);

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

• Подготовка на основании проведенного анализа «карты коррупционных рисков Редакции» - сводного описания «критических точек» и воз¬можных коррупционных правонарушений;

• Разработка комплекса мер по устранению или минимизации кор-рупционных рисков.

11. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований Антикоррупционной политики

11.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работни¬ков Редакции является одним из ключевых элементов предотвращения корруп¬ционных правонарушений. При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество различных форм.

11.2. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в дея-тельности своих работников в Редакции принимается Положение о конфликте интересов (приложение 5 к Антикоррупционной политике).

11.3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием кон¬фликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Редакции - без учета своих личных интересов, интересов родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут при¬вести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

11.4. Редакция берет на себя обязательство конфиденциального рассмотре¬ния представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

11.5. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) кон¬фликтах интересов являются непосредственный руководитель работника, юрист-консультант, начальник. Рассмотрение полученной информации целесообразно про¬водить коллегиально.

11.6. В Редакции должно проводить обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может проводиться по следующей тематике: • Юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

• Ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Редакции по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Редакции;

• Выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей;

• Поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных, муниципальных и иных организаций;

• Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции;

11.7. Возможные следующие виду обучения:

• Обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;

• Обучение при назначении работника на иную, более высокую долж-ность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с проти-водействием коррупции;

• Периодическое обучение работников Редакции с целью поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

• Дополнительное обучение в случае выявления «провалов» в реализации Антикоррупционной политики, одной из причин которых является не-достаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

11.8. Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в индивидуальном порядке.

11.9. Система внутреннего контроля Редакции может способствовать про¬филактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Редакции. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Редакции и обеспечение соответствия деятельности Редакции требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Редакции. Для этого система внутреннего контроля должна учитывать тре¬бования Антикоррупционной политики, реализуемой Редакцией.

11.10. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязанностью ответственных работников ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Редакции и направлен на предупреждение и выявле¬ние соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничто¬жения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 12. Порядок пересмотра и внесения изменений

в Антикоррупционную политику Редакции

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены изменения в случаях изменения действующего законодательства. Конкретизация отдельных аспектов Антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту. Приложение 1

к Политике по противодействию коррупции

Муниципального унитарного предприятия г. Сочи

«Редакция газеты «Новости Сочи»

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по противодействию коррупции

в МУП г. Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи»

1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия) в МУП г. Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи» (далее – Редакция) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях противодействия коррупции в деятельности Редакции.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с представительным органом работников работниками Редакции, адресовавшими письменные обращения по вопросам коррупционных проявлений.

1.3. Комиссия формируется в следующем составе: - председатель Комиссии;

- секретарь Комиссии;

- члены Комиссии (3 человека).

1.4. Председатель, секретарь и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. Председателем Комиссии является директор Редакции.

1.5. Состав Комиссии утверждается приказом директора Редакции.

2. Цели и задачи деятельности Комиссии

2.1. Основные цели деятельности Комиссии:

- выявление конкретных фактов коррупции в Редакции;

- выявление причин и условий, способствовавших возникновению коррупции, выработка и реализация системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих коррупцию во всех ее проявлениях.

2.2. Основными задачами деятельности Комиссии являются:

- координация деятельности работников Редакции по выявлению и пресечению фактов коррупции и ее проявлений, устранению причин и условий, способствующих возникновению коррупции; - выработка рекомендаций и оптимальных механизмов для практического использования по предотвращению и профилактике коррупционных проявлений в деятельности Редакции;

- оказание консультативной помощи субъектам Антикоррупционной политики Редакции по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения сотрудников;

- формирование в коллективе Редакции нетерпимого отношения к коррупционным действиям; - взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на противодействие коррупции и на выявление субъектов коррупционных правонарушений;

- привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

3. Полномочия Комиссии

В целях осуществления своих полномочий Комиссия имеет право:

- запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от должностных лиц, работников, а также, в случае необходимости, приглашать их на свои заседания;

- осуществлять рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию;

- принимать решения по входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству Редакции;

- решать вопросы организации деятельности Редакции;

- создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; - привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников Редакции;

- контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции, а также анализировать их ход;

- осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

4. Организация и порядок деятельности Комиссии

4.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. В случаях выявления конкретных фактов коррупции в Редакции, по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяются председателем Комиссии.

4.2. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях утверждаются председателем Комиссии. 4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии.

4.4. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не

вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае невозможности членов Комиссии присутствовать на заседании они вправе изложить свое мнение по

рассматриваемым вопросам в письменном виде. В зависимости от рассматриваемых

вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица.

4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей общего числа членов Комиссии. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.

4.6. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствовавших на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования. Решения Комиссии принимаются на его заседании простым большинством голосов от общего числа присутствовавших на заседании членов Комиссии и вступают в силу после утверждения председателем Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.7. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном действующим законодательством об информации, информационных технологиях и о защите информации.

4.8. Секретарь Комиссии:

- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;

- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;

- ведет протокол заседания Комиссии.

5. Заключительные положения

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции и принятием его на заседании Комиссии. Приложение 2

к Политике по противодействию коррупции

Муниципального унитарного предприятия г. Сочи

«Редакция газеты «Новости Сочи»

Оценка коррупционных рисков деятельности МУП г. Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи»

1. Общие положения

Цель оценки коррупционных рисков заключается в выявлении условий и обстоятельств (действий, событий), возникающих в ходе конкретного управленческого процесса в МУП г. Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи» (далее – Редакция), позволяющих злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам общества и государства.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Редакции и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

2.2. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки Антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. На основании оценки коррупционных рисков можно составить перечень коррупционно-опасных функций и разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Приложение 3

к Политике по противодействию коррупции

Муниципального унитарного предприятия г.Сочи

«Редакция газеты «Новости Сочи»

Перечень должностей работников МУП г.Сочи «Редакция газеты «Новости Сочи», выполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками

1.Директор.

2.Технический директор.

3.Делопроизводитель.

4.Ведущий специалист.

5.Специалист I категории.

6.Специалист II категории.

7.Главный бухгалтер.

8.Бухгалтер II категории.

9.Кассир.

10.Ответственный за проведение закупок. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]