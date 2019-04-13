Курортные спасатели – пример для всех

Учебно-методический сбор служб жизнеобеспечения в краевой системе ГО и ЧС завершился в Сочи Подвести итоги деятельности подразделений системы ГО и ЧС Краснодарского края по выполнению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в Сочи приехали более 200 специалистов со всего Краснодарского края: члены краевой эвакуационной комиссии, руководители муниципальных образований и районов, начальники экстренных служб и подразделений регионального МЧС.

Сбор начался со смотра сил и средств Сочинского городского звена РСЧС и организации оповещения населения Сочи при чрезвычайных ситуациях. Смотр принимал временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунёв.

Сочинские спасательные службы демонстрировали, как нужно действовать в различных экстренных ситуациях. Члены комиссии оценивали не только слаженность работы оперативных служб, но и познакомились с возможностями уникальной техники.

Первым по легенде тушили пожар в экспоцентре Сочи. Площадь здания более 150 тысяч квадратных метров, в нем одновременно могут находиться более семи тысяч человек.

– У нас в городе уже очень много лет плотный событийный график. Практически к каждому такому событию мы проводим подобные тренировки. Сегодня продемонстрировано очень высокое качество работы абсолютно всех служб, – подчеркнула заместитель главы города Сочи Марина Бралюк.

Сочинские спасатели – пример для остальных подразделений краевой системы МЧС. Это профессионалы высокого уровня, на вооружении у которых имеется передовая техника. Есть, например, "Челнок" – эта пожарная машина была разработана специально к сочинской Олимпиаде. Она позволяет работать в условиях сильного задымления и в полной темноте, а также двигается вперед и назад без разворота: автомобиль оснащен кабинами управления с обеих сторон.

– Именно на таких мероприятиях наглядно видна слаженная работа всех звеньев. Понятно, что это учения и все подготовлено, но, с другой стороны, когда хорошо в учении – легко в бою. Особенно информативными были учения на водных объектах – это касается практически каждого муниципалитета. У нас тоже есть водоемы, на которых необходимо обеспечивать безопасность граждан в летний период, – рассказал глава муниципального образования Кущевский район Илья Гузев. – Также было интересно посмотреть технику, потому что парк спасателей нашего района требует обновления. Для себя сделали выводы, какую технику необходимо купить. По возвращении будем обсуждать с депутатами бюджет на эти цели.

Все технические возможности экстренных служб Краснодарского края были представлены на смотре. Но больше всего регион гордится системой мониторинга паводков.

– В автоматическом режиме такие зоны определяются с учетом реальной погоды: осадков, ветра. Обстановка отражается на сводной карте, из которой понятно, где конкретно, в каких населенных пунктах, в какое время могут возникать ситуации, связанные с подтоплением, – пояснил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин.

По данным метеорологов, в апреле эта система вряд ли пригодится. Осадки выпадут в пределах нормы. Но в конце мая вероятность паводков увеличится.

Делегаты учебно-методического сбора также получили возможность ознакомиться с организацией работы пункта временного размещения населения в Сочи и побывали в городском ситуационном центре. Здесь участники сбора знакомились с системой антикризисного управления на территории Сочи и работой по актуализации нормативно-правовой базы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности населения.

– Конечно же, не случайно выбрана площадка города Сочи, где мы комплексно показываем, в целом, как должны решаться вопросы в области гражданской обороны, защиты населения территорий, в области обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, – отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Иван Лунев. – Для нас очень важно то, что делается руководителями объектов, какие выводы сделаны на этих территориях.

Завершился сбор пленарным заседанием, на котором были подведены итоги работы экстренных служб Краснодарского края в первом квартале 2019 года, поставлены задачи на следующий квартал. В июне подобный сбор состоится в Туапсинском районе. Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]