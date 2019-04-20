ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ

В 2018 году отель "Жемчужина" отпраздновал 45-летие и встретил трёхмиллионного гостя Гостинично-ресторанный комплекс "Жемчужина" был вторым крупнейшим отелем в СССР после

московской гостиницы "Россия", рассчитанной на 2200 постояльцев, и заслуженно считался

одним из самых престижных объектов размещения в Сочи.

– Сегодня трудно представить, что полвека назад на месте "Жемчужины" был овраг. В сочинском обиходе это место называлось "дикий пляж" и от детей было закрыто строжайшими родительскими запретами", – вспоминает почётный гражданин Сочи Виталий Игнатенко.

Архитектор, проектировщик и строитель гостиницы "Жемчужина" на 2000 мест – член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный архитектор РСФСР, почётный строитель России, лауреат Государственной премии РСФСР Олег Горячев построил в Сочи не только её, но и "Камелию" на 400 мест, а также пансионат "Светлана" на 900 мест с киноконцертным залом. Но только "Жемчужина" почти полвека спустя сохранила и предназначение, и архитектурный облик, меняясь лишь внутренне.

Пионеры и пенсионеры, генсеки и эстрадные звезды всех величин – каждому в этом удобном отеле в центре курорта находилось место, всем одинаково радушно улыбался персонал. И сегодня в календаре отеля бесконечные совещания, форумы, фестивали. Была "Жемчужина" и в эпицентре олимпийских событий. Когда 4 июля 2007 года в далекой Гватемале на исторической для России и Сочи 119-й сессии МОК решалась судьба города, а 35 тысяч человек на Театральной площади следили за этим в прямом эфире, с последнего этажа отеля, где был организован пресс-центр, выдавала новости в эфир и на ленты информагентств интернациональная команда журналистов.

В период Олимпиады-2014 четырехзвездочный отель "Жемчужина" выбрала для размещения представительная делегация Китайской народной республики: спортсмены и тренерский штаб, чиновники, журналисты, деятели культуры Китая. Как-то визит Китайскому олимпийскому комитету нанес Президент России Владимир Путин. Технический райдер и организационные требования были невероятно сложны, но персонал "Жемчужины" доказал, что может всё. Письмо, забытое в спешке в номере постояльцем в конце 1970-х:

"Дорогая Таня, пишет тебе твой муж.

Я просто изумлён тем, что здесь есть. Ни таких растений, ни такого моря, ни такого тепла, говорят, больше нигде в СССР нет.

Людей – тьма, говорят на разных языках. Гуляют и купаются тут днём и ночью.

Поселили меня в люксе. Это самые лучшие номера так называются! Один чех спросил на русском, чем я занимаюсь. Я рассказал про шахту, но не слишком много. Не наш ведь… А очкарик какой-то всё на медали мои заглядывался.

Танюша, ты бы тут всему порадовалась. Занавески какие! Спрошу, где купить можно. Правда, окна здоровые, нам тюли этой на два метра меньше хватит.

Номер у меня очень большой, а балкон на Чёрное море выходит. Всё вроде в красном стиле, а лампы зелёным отливают – красиво!

Ем очень много. Кормят тут же, в гостинице. Постараюсь привезти фруктов и колбасы. Здесь особенную дают.

Да, в баре был. Но ты не волнуйся, чекушку на руки не продают. Бери коктейль. Вроде водка в основе, только не чуешь, без горечи.

Ты не грусти. Купим тебе купальник на пересадке во Владике и сюда будущим летом вместе приедем…

Михаил.

Из Сочи"

(Из книги "Жемчужина" Черного моря") Сегодня Гранд-отель "Жемчужина" – это современный гостиничный комплекс 4*, расположенный в историческом центре города Сочи на первой береговой линии и в шаговой доступности от основных достопримечательностей южной столицы. Отель по праву считается символом и носителем духа гостеприимства курортного города.

"Жемчужина" имеет 887 обновлённых комфортабельных номеров с балконами и видом на море, из которых 124 номера высшей категории (в том числе есть и президентский номер, в котором в своё время часто останавливалась Алла Пугачёва), собственный оборудованный пляж и водные аттракционы, бассейн олимпийских размеров с подогреваемой морской водой, работающий круглогодично. На территории отеля расположено 9 ресторанов, 9 конференц-залов, киноконцертный зал на 500 мест и выставочный комплекс.

Гранд-отель "Жемчужина" полюбился туристам с первого дня. За годы работы здесь многое менялось, но неизыблемым осталось главное – высокие стандарты сервиса и невероятно тёплая дружеская атмосфера, царящая в отеле. В последнее время "Жемчужина" значительно преобразилась: после проведённого в начале 2017 года масштабного ребрендинга отель поменял концепцию, взяв курс на семейный отдых. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]