ГОРЫ ПРИМУТ И ПОМОГУТ

Беседуя с новичком, пришедшим устраиваться на работу, руководитель Восточного отдела Кавказского биосферного заповедника Виктор Булгаков всегда расспрашивает, откуда родом человек. Отдает предпочтение деревенским: они и за лошадью ухаживать могут, и косу не на картинке видели, дрова рубить умеют, есть у них сноровка, которая, безусловно, пригодится в горах да в лесу.

Откровенно говоря, принимать в коллектив новых людей приходится нечасто: крепко спаянная команда работает в Восточном отделе. Средний возраст сотрудников здесь – 45 лет. В большинстве это опытные, уже состоявшиеся профессионалы, те, кто пришел не за длинным рублем, а по желанию. По призванию жить в окружении густых кавказских лесов, дышать свежим воздухом гор, видеть совсем рядом – руку протяни! – диких зверей и птиц, любить и защищать эту хрупкую красоту.

Так когда-то пришел в заповедник и сам Виктор Николаевич. Он вырос в станице Костромской, закончил "кузницу заповедных кадров" – Апшеронский лесной техникум, начал работать инженером охраны Бескесского лесокомбината. А дальше в судьбу вмешался случай.

Проезжал пункт охраны лесокомбината бывший в то время директором Кавказского заповедника Николай Тимухин (границы двух лесных угодий были рядом). Молодой инженер охраны остановил его, потребовал выполнить необходимые правила. Директору бы обидеться, а он присмотрелся к настойчивому юноше и позвал его в заповедник природу охранять. Такие, мол, как раз и нужны.

Булгаков посоветовался с женой Наташей, ведь двое малышей у нее на руках: дочке год , а сыну и того меньше. Решилась молодая семья на переезд на кордон Карапырь. Здесь у Виктора появились в обходе 34 гектара леса да гор, а у Натальи – дом, огород, дети, а чтобы увереннее себя чувствовала в дремучих лесах, она научилась стрелять. Так и прожили они на кордоне 6 лет. Об этой лесной жизни можно было бы отдельный роман писать: о встречах с интересными людьми, приходящими в эти горы с любовью и пониманием, о задержаниях браконьеров, порой даже со стрельбой, о прекрасном мире дикой природы и умении человека жить с ней в согласии.

В поселок Куржиново семья перебралась, когда старшая дочь Наташа пошла в школу. Но свою верную службу по охране заповедника Булгаков не оставил, продолжал оберегать свой кордон, а спустя время был назначен руководителем Юго-Восточного, а затем, после объединения двух подразделений, – Восточного отдела Кавказского заповедника. Сегодня под его присмотром около 8 тысяч гектаров заповедных территорий, поделенных на 18 обходов и 5 лесо-технических участков, а в коллективе 25 человек, да еще 17 лошадей на хозяйстве.

Обход – это горный или лесной, а чаще все вместе, участок, за который полностью отвечает государственный инспектор (как прежде называли – егерь). Он и тропы охранные прокладывает там, где могут появиться нарушители, и учет животных ведет, фотоловушки проверяет, наблюдает за состоянием леса: все ли в порядке, не появились ли вредители-насекомые, не случилось ли пожара.

Через каждые 10 километров инспекторы строят небольшие домики или балаганы. В них всегда есть запас дров, спичек, нехитрый провиант – в дикой природе всегда надо быть готовым к неожиданностям. Виктор Николаевич говорит, что с горами надо на вы, не прощают они беспечности и халатности. Этому он учит не только молодых инспекторов, но и туристов, которые часто приходят на популярные маршруты Восточного отдела. Недавно открылся новый – на озеро Безмолвия. Красивейшие места, дух захватывает! Но правила безопасности никто не отменял, они порой не только здоровье сохраняют, но и жизнь спасают.

Вот краткий курс подготовки похода в горы от Виктора Николаевича Булгакова: готовиться надо заранее, удобную одежду и обувь по погоде надевать, иметь необходимое снаряжение, запас продуктов. Одному идти по маршруту не стоит. Хорошо, когда в группе не менее трех человек. Внимательно и бережно относитесь к природе, наблюдайте за приметами. Егеря издавна о погоде на ближайшие два дня по еловой веточке узнавали: если колючие "лапки" вверх поднимаются – это к хорошей погоде, а вниз – жди ухудшения. Облака перистые тоже предупреждают о непогоде, а красная заря – о сильном ветре.

Наблюдай, слушай, понимай – и горы примут тебя, помогут в трудную минуту.

Татьяна СТЕПИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]