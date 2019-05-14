ЭТОТ ДЕНЬ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ САМЫЙ ВАЖНЫЙ!

Накануне Дня Победы, 8 мая, ветераны, представители администрации города, работники здравоохранения в память о подвиге сочинских врачей, медсестер и санитарок возложили цветы к стеле "Подвиг во имя жизни".

В военные годы санатории курорта были перепрофилированы в госпитали, и первых раненых Сочи принял уже спустя полтора месяца после начала войны. Всего в тот период на курорт были доставлены на лечение почти 336 тысяч советских солдат и офицеров.

В память о подвиге медицинских работников их нынешние коллеги, а также студенты медицинского колледжа ежегодно приходят к стеле "Подвиг во имя жизни", чтобы почтить память военных медиков.

По окончании памятных мероприятий у памятника прошел праздничный концерт, а в парке "Ривьера" гостей ждали горячая гречневая каша из полевой кухни и выступления самодеятельных коллективов города.

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Вечером этого же дня около 6000 человек зажгли свечи памяти, приняв участие в одноименной акции.

Участники прошествовали с горящими свечами от северного мола к южному в честь погибших участников Великой Отечественной войны.

Как подчеркнул глава города Анатолий Пахомов, акция проводится на курорте много лет, и то, что в ней принимает участие такое большое количество горожан, свидетельствует: никто не забыт, ничто не забыто.

После минуты молчания в акваторию Черного моря был спущен траурный венок в память о жителях города, не вернувшихся с фронта. За весь период войны из Сочи ушли на фронт 18707 человек. Не вернулись с полей сражений 4566 человек.

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Основные торжества, посвященные Дню Победы, начались в Сочи 9 Мая. Ранним утром у мемориала в Завокзальном микрорайоне прошла памятная литургия по погибшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам, которую провел епископ сочинский и туапсинский Герман.

После службы ветераны, представители городской власти и горожане почтили память тех, кто ценой своей жизни защитил страну от фашистской Германии, минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

– Огромное спасибо ветеранам за то, что они сегодня проводят большую патриотическую работу в школах, молодежных организациях, – сказал глава города Анатолий Пахомов. – Подрастающему поколению сегодня очень нужно соприкоснуться с победителями, чтобы передать память о подвиге советских солдат потом и своим детям.

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9 Мая по сложившейся традиции тысячи сочинцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка". По данным, опубликованным на сайте мэрии курорта, с фотографиями павших в боях родственников прошли более 140 тысяч человек. Шествие колонн было организовано по центральным улицам всех четырёх районов курорта, а также в сёлах Прогресс, Измайловка, Пластунка и в Красной Поляне.

Самая многочисленная колонна проследовала от Театральной площади по Курортному проспекту до стелы "Подвиг во имя жизни". Впереди с огромной копией Знамени Победы шли солдаты сочинской войсковой части, за ними воспитанники Юнармии, а далее – сочинцы и гости города с фотографиями своих родных. Помимо фотографий в руках участников акции были флажки, воздушные шары в черно-оранжевой гамме и цветы. Ландыши, сирень и ромашки были и в руках победителей-ветеранов Великой Отечественной войны, приветствовавших "Бессмертный полк" с трибун. В строю с героическими предками шло подрастающее поколение. Так повелось, что в "Бессмертном полку" идут семьями. Табличка с фотографией – часть истории каждой отдельной семьи, из них и состоит историческое прошлое маленького поселка, города, всей страны.

Ученик 2 "В" класса гимназии № 8 Давид Меликян шел с портретами своих прадедушки Навасарда Аветисовича Абрамяна и своей прабабушки Нины Павловны Бурлаковой.

– Моя прабабушка родилась под Луганском, была старшей хирургической медсестрой на Западном фронте, а прадедушка из города Арташат в Армении. Он был заместителем начальника госпиталя Западного фронта. Встретились они в госпитале. Прадедушка с первого взгляда влюбился в васильковые глаза прабабушки. Прошли вместе всю войну, после жили в Ростове-на-Дону, воспитали двух дочек Наталью и Аллу – мою бабушку, – рассказывает Давид. – Я очень горжусь ими и с удовольствием несу их портреты.

– Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, – напомнил сочинцам слова известной песни мэр города Анатолий Пахомов, подчеркнув, что, видимо, поэтому акция "Бессмертный полк" так полюбилась в нашей стране:

– Каждому из нас есть кого вспомнить, есть кого отблагодарить за ту Великую Победу. Когда мы в первый раз провели "Бессмертный полк" в Сочи, в шествии участвовали 300 человек. Сегодня по улицам курорта идут десятки тысяч – это значит, память жива и живы подвиги, которые совершили наши героические предки.

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Ко Дню Победы, а эта традиция неукоснительно соблюдается уже многие годы, Лазаревское взморье начинает готовиться задолго до 9 Мая. Организаторы сделали все возможное, чтобы историческая дата в российском календаре прошла ярко и достойно.

Для сочинских ветеранов, как и сотен тысяч представителей героического поколения, победившего фашизм, этот великий день, даже спустя 74 года после окончания кровопролитной войны, остается таким же терпким на вкус, как и в далеком мае 45-го. К привычному запаху солдатской кухни, фронтовым ста граммам и гордости за Великую Победу, добытую огромной ценой, добавляются воспоминания о пережитом страшном лихолетье и горечь потери боевых друзей…

Большую работу в преддверии всенародно любимого торжества проделали районные власти, органы местного самоуправления, ветеранские и молодежные организации, национальные общины, поисковые клубы, коллектив Центра национальных культур, работники образования и социальной защиты, сотрудники музеев и библиотек.

В канун Дня Победы – и это тоже давняя добрая традиция – сотрудники администрации района, представители совета ветеранов, активисты ТОС и школьники побывали в гостях у каждого фронтовика, вручили поздравительные открытки, цветы и подарки от мэра Сочи Анатолия Пахомова, председателя Городского Собрания Виктора Филонова и главы района Сергея Бражникова.

Главным событием праздничного дня стала патриотическая акция "Бессмертный полк", объединившая более 20 тысяч жителей и гостей города. В одном строю, плечом к плечу, как некогда фронтовики, поднимавшиеся на бой, с георгиевскими лентами, цветами, шарами и портретами ветеранов шли люди разных поколений, объединенные общей благодарностью отцам, дедам и прадедам, защитившим Отечество от жестокого врага. Это было не просто праздничное шествие, а безграничная всенародная волна Памяти. Елена НОВИКОВА,

Елена ЕРМАКОВА,

Анзор НИБО,

Сергей ЛИСИЦЫН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]